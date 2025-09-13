Sağlık Bakanı Memişoğlu: Eylül'de 17 Bin Sağlık Çalışanı Alımı Yapılacak

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Atamayla ilgili bekleyen arkadaşlarımız var. Biz eylül ayında ikinci bir atama programı gerçekleştiriyoruz. İlk atamamızı toplam 2025 yılında 37 bin hekim dışı sağlık personeli alacaktık. 18 bini sene ortasında aldık. 17 binin de planlamasını yaptık. Bu ay itibarıyla Cumhurbaşkanlığına ilettik. En kısa zamanda bunların ilanları yapılacak. Planlamalarımızla yeni arkadaşlarımız 17 bin sağlık çalışanımızla 2026'da inşallah çok daha iyi sağlık hizmeti vereceğiz" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Samsun'a geldi. Bakan Memişoğlu, ilk olarak Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti. Ziyarete TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Samsun milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur da katıldı. Şeref defterini imzalayan Bakan Memişoğlu, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı kapsamında 58'inci il olarak Samsun'da olduklarını söyleyen Memişoğlu, "Biz eylül ayında ikinci bir atama programı gerçekleştiriyoruz. İlk atamamızı toplam 2025 yılında 37 bin hekim dışı sağlık personeli alacaktık. 18 bini sene ortasında aldık. 17 binin de planlamasını yaptık. Bu ay itibarıyla Cumhurbaşkanlığına ilettik. En kısa zamanda bunların ilanları yapılacak. Planlamalarımızla yeni arkadaşlarımız 17 bin sağlık çalışanımızla 2026'da inşallah çok daha iyi sağlık hizmeti vereceğiz" diye konuştu.

'HER TÜRLÜ YARDIMA HAZIRIZ'

Toplumu tehdit eden sigara, alkol gibi maddelerden uzak durmalarını ve hareket ederek, iyi beslenerek korunmalarını istediklerin dile getiren Bakan Memişoğlu, "Biz aynı zamanda biliyorsunuz sağlığın sadece hizmet tarafını veya koruyucu sağlığı değil üreten sağlığı da hedeflemiş durumdayız. Bununla ilgili de yurt dışı gezilerimizi yaptık. Daha da yapacağız. Moğolistan'ı, Çin'i ziyaret ettik. İnşallah yakın zamanda, önümüzdeki sene başında Amerika Birleşik Devletleri'ni, İngiltere'yi, Avrupa'yı da sağlığın üretimi konusunda ziyaret edeceğiz. Türkiye, bu kadar iyi sağlık çalışanının, bu kadar iyi sağlık altyapısının olduğu bir ülke, aynı zamanda sağlıkta yeni şeyler söyleyecek kapasitesi olan, insan gücü olan ve dirayeti olan bir ülke. O nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi koruyan, geliştiren ve üreten sağlık vizyonumuzla inşallah çok daha iyi sağlıklı günler yaşayacağız. Ben toplumdan her zaman bir şeyi ifade ederek istiyorum. Lütfen toplumumuzu tehdit eden, bağımlılıklardan, sigara gibi, kötü alışkanlıklar gibi, alkol gibi maddelerden uzak kalmalarını bedenlerini hareket ederek, egzersiz ederek ve iyi beslenerek korumalarını istiyor. Bunun için de her türlü yardıma hazırız. Özellikle sigarayla ilgili lütfen bizlerle beraber bu kötü alışkanlıklardan toplumumuzu kurtaralım. Sigara içen arkadaşlarımızın hepsi sigarayı bırakmak istiyor. Bırakmak için iradelerini ortaya koysunlar. Biz sağlıkçı olarak her türlü onlara yardıma hazırız" dedi.

Bakan Memişoğlu, Valilik ziyaretinin ardından Canik Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' toplantısına katıldı.