Sağlık Bakanı Memişoğlu: Sağlıkta dijital dönüşümü yerli ve milli teknolojilerle güçlendiriyoruz

Güncelleme:
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, mobil sağlık uygulamalarıyla dijital dönüşümün güçlendirildiğini ve vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin hızlandığını duyurdu. E-Nabız sistemi ve çeşitli mobil uygulamalarla, sağlık alanında birçok yenilik hayata geçirildi.

Bakan Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlıkta dijital dönüşümü yerli ve milli teknolojilerimizle güçlendiriyor, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini hızlandıran mobil sağlık uygulamalarımızla, etkin ve güvenli çözümler sunuyoruz. Bu kapsamda 2025 yılında 79 milyonu aşkın vatandaşımıza hizmet veren e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi'ni kullanıcı dostu bir arayüzle yeniledik. Dijital Organ Bağışı düzenlememizi hayata geçirerek, son 2 ayda 45 binden fazla vatandaşımızı e-Devlet ve e-Nabız üzerinden güvenli dijital bağış sürecine dahil ettik. Annelik Yolculuğu Mobil Uygulaması ile gebelikten doğuma, lohusalık ve bebek bakımına kadar tüm süreçlerde on binlerce anne ve aileye rehberlik ediyoruz. 'NeyimVar?' Uygulaması ile 5,9 milyon vatandaşımızın klinik bulgularına göre ihtiyaçlarına uygun branşa hızlı ve doğru şekilde yönlendirilmesini sağladık. ESİM Mobil Uygulaması üzerinden son bir yılda 109 binin üzerinde işitme engelli vatandaşımıza erişilebilir sağlık hizmeti sağladık. Sağlıkta dijital dönüşüm hamlelerimizle, Türkiye Yüzyılı'nda geleceğin sağlık teknolojilerini insanı merkeze alan, sürdürülebilir ve tam bağımsız bir yapıda kararlılıkla inşa etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
