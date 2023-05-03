Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Pandemide dünyaya örnek olduk'

BABASI DA DİNLEDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün baba ocağı Kulu'da katıldığı Kulu Tuzyaka Atık Su Arıtma Tesisi'nin açılış töreninde hemşehrilerine bu topraklarda bakkal bir babanın çırağı olarak büyüyüp, eğitim için Bursa'ya gittiği dönemleri anlatırken, babası Hasan Koca da tören alanında oğlunu dinledi.

"Önümüzdeki 100 yıllık dönem bu anlamda Türkiye'nin iddiasının olduğu bir dönem. Ama bu iddia da 85 milyonun birbirinden ayrıştırılmadan, birbiriyle kucaklaştığı, bütünleştiği, birlik olduğu ve bu topraklara aidiyet duygusu içinde katma değer oluşturan güçlü bir Türkiye'den bahsediyoruz. Birbiriyle uğraşan değil, dışa karşı bir olan bir Türkiye'den bahsediyoruz. Önümüzdeki 1 hafta, 10 gün içinde yeni bir dönemece doğru gidiyoruz. O nedenle yeni dönemin önemli bir dönem olduğunu, bir tercih varsa, bu tercihi Türkiye'ye inanmak yönünde kullanacağınızdan eminim. Tercihinizi bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızdan yana yaptınız. Önümüzdeki 14 Mayıs döneminde de tercihinizi Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Cumhurbaşkanımızdan yana yapacağınızdan endişe etmiyorum"