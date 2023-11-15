Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, İsrail'in katliamından sağ çıkan kadınla diyaloğu duygulandırdı

Gazze'ye gönderilen sağlık yardımlarının koordinasyonu ve Gazze'deki kanser hastalarının Türkiye'ye getirilmesi konularını görüşmek üzere Mısır'a giden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaralıları ziyaret etti. İsrail'in saldırılarında ağır yaralanan bir kadının sarf ettiği; "Ailemden 17 kişi şehit edildi. Elhamdülillah her şey için. Allah öyle yazdı kaderimizi." sözleri ise duygulandırdı.

Gazze 40 gündür İsrail bombardımanına tutulurken, kentteki ağır yaralılar özel izinle Mısır'a sevk edilmişti. Bugün Mısır'a giden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar ile bir araya geldi. Koca yaralıları ziyaret ederken, saldırılarda tüm ailesini kaybeden bir kadının anlattıkları ve metaneti yürek burktu.

ÇOCUKLARLA TEK TEK İLGİLENDİ

Çocuklar ve aileleriyle tek tek sohbet edip oyuncak hediye eden ve doktorlardan sağlık durumları hakkında bilgi alan Koca, hastanenin resim ve müzik terapi odalarında çocukların yaptığı çalışmaları da inceledi. Bakan Koca, İsrail'in saldırılarında bütün ailesini kaybeden ve anneannesinin gözetiminde hastanede tedavi gören Gazzeli Mücahit isimli bir çocukla da yakından ilgilendi.

"HER YERİM YANDI"

Bakan Koca'nın ziyaret ettiği yaralı bir kadının anlattıkları ise kahretti. 4 saat enkaz altında kaldığını söyleyen kadın, "Ben Cebel bölgesinde oturuyorum. Namaz kılıyordum, sonra 6 tonluk bir bombalama gerçekleştirdiler. Kızımla beraber odadaydık. Biz, hemen yeraltında bir sığınağa geçtik. Kızım da şehit oldu oğlum da. Dört saat sonra enkaz altından çıkardılar beni. Ben ölmüşüm, ölmüştüm. En sonunda beni buldular. 2'de saldırı yaptılar, 5 gibi beni enkaz altından çıkarabildiler. Benim yüzüm yandı ve bacağımda da büyük bir yanık var, sırtımda da yanıklar var. Ayaklarımda da açık yaralarım var." dedi.

"AİLEMDEN 17 KİŞİ ŞEHİT DÜŞTÜ"

Ailesini İsrail'in katliamında kaybeden kadın, "Oğlumun cesedini de ölümünden, saldırılardan 8 gün sonra bulabilmişler. Elhamdülillah her şey için. Annem, iki kardeşim şehit olmuşlar. Ailemden 17 kişi şehit edildi. Elhamdülillah her şey için. Allah öyle yazdı kaderimizi." ifadelerini kullandı.