İsrail Sağlık Bakanı ile görüşen Bakan Koca: Gazze'deki kanser hastası çocukların ülkemize getirilmesinde mutabık kaldık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsrail Sağlık Bakanı ile Gazze'deki insanlık dramını konuştuklarını söyledi. Koca, "En yakın sürede Gazze'deki kanser hastası çocukları Türkiye'ye getirmeye başlayacağız. Bu konuda bizimle mutabık kalarak olumlu görüş ifade ettiler." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu için yaptığı sunumda, Gazze'de yaşanan insanlık dramına da değindi. Dün akşam İsrail Sağlık Bakanı ile görüştüğünü söyleyen Koca, "Gazze'de tedavisi yarım kalan kanser hastası çocuklardan başlayarak hastaların sevk sürecinin güven içinde gerçekleşmesi konusundaki beklentimizi ve üzerlerine düşen sorumluluğu ifade ettim. Bu konuda bizimle mutabık kalarak olumlu görüş ifade ettiler." dedi.

BÜTÇE KOMİSYONU'NDA SUNUM YAPIYOR

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan Komisyonda Sağlık Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin yanı sıra Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Sağlık Bilim ve Teknolojileri Anonim Şirketinin bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları görüşülecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunum yapıyor.

"İSRAİL SAĞLIK BAKANI İLE GÖRÜŞTÜM"

Sağlık Bakanı Koca, "Gazze'de yaşanan insanlık dramı sağlık hizmetlerinin verilemez hale gelmesi ile şiddetlenerek devam ediyor. İsrail'in Gazze'de sebep olduğu yıkım insanlığın tüm değerlerini enkaz altında bıraktı. Sağlık hizmetlerine destek vermek üzere, sahra hastanelerinin kurulması dahil Mısır Sağlık Bakanlığı ile ilk günden beri koordinasyon içindeyiz. Ancak bu çabalarımız sağlık hizmetinin sağlanması için bugüne kadar yeterli olmadı. Bunun üzerine, dün akşam saatlerinde İsrail Sağlık bakanı ile görüştüm." dedi.

"KANSER HASTASI ÇOCUKLARI TÜRKİYE'YE GETİRMEYE BAŞLAYACAĞIZ"

Koca, açıklamasının devamında şunları söyledi: "Gazze'de tedavisi yarım kalan kanser hastası çocuklardan başlayarak hastaların sevk sürecinin güven içinde gerçekleşmesi konusundaki beklentimizi ve üzerlerine düşen sorumluluğu ifade ettim. Bu konuda bizimle mutabık kalarak olumlu görüş ifade ettiler. En yakın sürede kanser hastası çocukları Türkiye'ye getirmeye başlayacağız."

8 SAHRA HASTANESİ, 20 AMBULANS, 500 TON MALZEME...

Bakan Koca ayrıca Gazze'ye 8 adet sahra hastanesi, ilaç, tıbbi cihaz, 20 ambulans ve 500 ton yardım malzemesi gideceğini söyledi.