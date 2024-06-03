Üye Girişi
Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Burdur Devlet Hastanesi'nde yaşanan diyaliz skandalı hakkında açıklama yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz tedavisi gören hastaların sağlık sorunu yaşaması üzerine açıklamalarda bulundu. 25 Mayıs'ta diyaliz tedavisi gören 33 hastadan 3'ü hayatını kaybederken, diğer hastaların durumu ise iyiye gitmektedir.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 25 Mayıs'ta Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz ünitesinde tedavilerinin ardından sağlık sorunu yaşayan hastaların son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs'ta diyaliz tedavisi gören hastalardan bazılarının rahatsızlanması üzerine, o gün diyaliz tedavisi gören 33 hasta Burdur ve çevre illerde tedavi altına alındı. Antalya'ya sevk edilip, entübe edilen hastalardan Mustafa Demir (70), Saniye Aksöz (88) ve Somalili Amına Abas Jaba (67), hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavi altında bulunan hastaların son durumlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Koca, 25 Mayıs'ta ikisi yoğun bakımda yatmakta olan 33 hastanın Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz tedavisine girdiğini belirterek, "Diyaliz seansını bitirip eve nakli sağlanan hastalardan bazılarında baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı gibi şikayetler görülmesi üzerine diyaliz tedavisi alan tüm hastalar hastanemizde gözetim altına alınmıştır. Acil durum değerlendirmeleri yapılarak, iki yoğun bakım hastamız dahil, hastalarımızın 14'ü entübe halde stabilize edilmiştir. Hastalarımızın 3'ü Isparta, 23'ü Antalya, 6'sı Afyon, 1'i ise Denizli'ye diyaliz ve yoğun bakım ihtiyacıyla nakledilmiştir" dedi.

'ENTÜBE DURUMDA OLAN HASTAMIZ KALMADI'

Nakledilen tüm hastaların sağlık durumlarını hassasiyetle takip ettiğini ifade eden Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreçte, eşlik eden kronik rahatsızlıklarının da etkisiyle, biri önceden yoğun bakım hastası olan ileri yaşlardaki üç hastamızı maalesef kaybettik. Bugün itibariyle entübe durumda olan hastamız kalmamıştır. On dört hastamızın tedavileri devam etmektedir. On altı hastamız taburcu edilmiştir. Tedavileri devam eden hastalarımızın durumları iyiye gitmektedir. Kendilerine acil şifalar diliyorum. Burdur Devlet Hastanesinde yaşanan bu üzücü olayın her yönüyle yakından ilgilenmeye devam edeceğim. Olaya ilişkin adli ve idari soruşturma süreçleri devam etmektedir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

Burdur Devlet Hastanesi Fahrettin Koca Sağlık Bakanı Diyaliz Burdur Sağlık Güncel Haberler

Suriye'yi karıştıran iddia: Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti

Suriye'yi karıştıran iddia: Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti

 Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var

Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var

 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış

Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış

Bakmadan Geçme

Hırvatistan Makedonya maçı CANLI izle! (HD) 3 Haziran Hırvatistan Makedonya maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Dybala Fenerbahçe'ye gelecek mi? Fenerbahçe Dybala'yı transfer edecek mi? Mourinho açıkladı İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 3 Haziran Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 3-4 Haziran hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Esma Esad öldü mü,yaşıyor mu? Esma Esad sağlık durumu ne? Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı 3 Haziran Pazartesi 2024? #128250 3-4 Haziran Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Survivor kim kazandı? 3 Haziran Pazartesi Survivor'da kim kazandı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Haziran 2024 Konya su kesintisi listesi! Survivor CANLI izle! 3 Haziran Pazartesi TV8 Survivor HD izleme linki var mı? #128250 Yalan 3. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Haziran Yalan yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 28. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Haziran Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Çakallarla Dans 6 nerede, ne zaman çekildi? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Haziran 2024 Antalya su kesintisi listesi!
Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title