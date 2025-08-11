Sağlık Bakanı Depremzedeleri Ziyaret Etti

YARALILARI ZİYARET ETTİ

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Balıkesir'de meydana gelen 6.1 şiddetindeki depremin ardından yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti.

Bakan Memişoğlu, hastane çıkışında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Dün akşam saatlerinde Balıkesir'de olan depremle ilgili hastanelerimize toplam 52 etkilenen hasta geldi. Bunların 29'unun yatarak, gözlemde tutarak tedavi ettik. Şu ana kadar hastalarımızın 18'ini taburcu ettik. 11 hastamız hala hastanelerimizde yatmakta. Bu 11 hastamızdan da 3 hastamız direk depremden etkilenen, diğerleri de kaçarken veya atlama nedeniyle yaralandılar. Hepsinin durumları iyi.

Allah bize bir daha bu tür felaketler yaşatmasın. Rahmetli olan vatandaşımıza da Allah'tan rahmet diliyoruz, ailesine sabırlar diliyoruz. Ülkemizdeki insanlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."