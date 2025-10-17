Saçını kuaförde yıkatan kadın, hayatının kabusunu yaşadı

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kadın, kuaför salonunda saç yıkatırken hayatının şokunu yaşadı.

SAÇINI YIKATIRKEN FELÇ GEÇİRDİ

Saç yıkama lavabosuna kafasını geriye yatıran kadın, kısa süre sonra beynine pıhtı atması sonucu felç geçirdi. Doktorlar, kadının kuafördeki bu pozisyonda boynunu aşırı geriye yaslamasının, beyne giden damarlardan birini sıkıştırarak pıhtı oluşumuna neden olduğunu tespit etti.