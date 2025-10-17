Haberler

Saçını kuaförde yıkatan kadın, hayatının kabusunu yaşadı

Saçını kuaförde yıkatan kadın, hayatının kabusunu yaşadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
ABD'de bir kadın kuaförde saç yıkatmak için kafasını geriye yatırdıktan sonra hayatının kabusunu yaşadı. Beynine pıhtı atan kadın felç geçirdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kadın, kuaför salonunda saç yıkatırken hayatının şokunu yaşadı.

SAÇINI YIKATIRKEN FELÇ GEÇİRDİ

Saç yıkama lavabosuna kafasını geriye yatıran kadın, kısa süre sonra beynine pıhtı atması sonucu felç geçirdi. Doktorlar, kadının kuafördeki bu pozisyonda boynunu aşırı geriye yaslamasının, beyne giden damarlardan birini sıkıştırarak pıhtı oluşumuna neden olduğunu tespit etti.

Kaynak: Haberler.com / Sağlık
Haberler.com
Yorumlar (1)

Kutay Özmen:

Kaynak: Haberler.com :))

