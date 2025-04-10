Saç dökülmesi durdurulabilir mi?

Saç dökülmesi, cinsiyet, yaş ya da etnik köken fark etmeksizin herkeste görülebiliyor.

Genetiksel nedenlerle dökülme olabileceği gibi, sağlık sorunları, yaşlanma ya da yaşam tarzı gibi birçok farklı faktör de bu durumda rol oynuyor.

Nedenleri ve çözüm yollarını daha iyi anlamak için, İngiltere'de saç ve saç derisi uzmanı olarak çalışan Enitan Agidee ile konuştuk.

Agidee özellikle afro saç tipine sahip kadınlarla çalışıyor.

Agidee, "Saç dökülmesi, kimseye ayrıcalık yapmıyor. Saç hakkında çok şey bilsem de ben de geçmişte dökülme sorunu yaşadım" diyor.

ABD'de yayımlanan Dermatologic Surgery dergisine göre, 18-29 yaş arası erkeklerin yüzde 16'sında saç dökülmesi görülüyor. Bu oran 30-39 yaş aralığında yüzde 30'a, 40-49 yaş aralığında ise yüzde 50'nin üzerine çıkıyor.

Tıpta "alopesi" olarak adlandırılan saç dökülmesi genellikle erkeklerle ilişkilendirilse de kadınlarda da sıkça görülüyor.

Harvard Tıp Fakültesi'ne göre, kadınların yaklaşık üçte biri yaşamlarının bir döneminde saç dökülmesi yaşıyor.

Erken saç dökülmesi tersine çevrilebilir mi?

Dermatolog Dr. Aanchal Panth'a göre ilk yapılması gereken bir uzmandan tanı almak.

Çünkü günlük hayatınızda yapacağınız bazı değişiklikler bu konuda faydalı olabilir.

Yüksek proteinli bir diyetin sağlıklı saç uzaması için önemli olduğunu kaydeden Dr. Panth, "Besin eksikliği varsa, öncelikle bu tedavi edilmelidir" diyor.

Saçının döküldüğünü fark eden birçok kişi hemen minoksidil gibi kimyasallar içeren kremleri veya kafein bazlı ürünleri kullanmaya başlıyor.

Minoksidil genellikle sıvı ya da köpük olarak kullanılıyor.

Saç köklerine giden kan akışını artırdığı ve böylece saçların daha uzun uzamasını desteklediği yönünde bazı çalışma sonuçları var.

Ancak Dr. Panth, minoksidilin "saç incelmesinde etkili olduğunu, fakat yeni saç çıkarmayacağını" söylüyor.

Erkekler için ketokonazol da saç dökülmesinde kullanılan bir yöntem. Uzmanlara göre kepek tedavisinde de etkili olan bu yöntem, kepeğin neden olduğu iltihaplanmayı azaltarak saç dökülmesini önleyebilir.

Minoksidilden farklı olarak ketokonazol, esas olarak saç derisindeki mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılan bir antifungal ilaç.

Bazı çalışmalar, saç dökülmesiyle bağlantılı bir hormon olan DHT seviyelerini azaltabileceğini öne sürüyor.

"Pek çok insan saç dökülmesinin bir tedaviyle çözülebileceğini ve ardından hiçbir şey yapılmadan saçların tekrar çıkacağını düşünüyor, ama öyle değil" diyen Dr. Panth şöyle devam ediyor:

"Saç dökülmesini tersine çevirmek ömür boyu sürecek bir eylem."

Yaşam tarzı

Saç tipiniz hakkında bilgi sahibi olmanız önemli.

Saç uzmanı Agidee, sıkı ve ağır örgüler gibi bazı saç stillerinin ve ısıyla şekillendirme işlemlerinin erken dönem saç dökülmesine neden olabileceğini söylüyor.

Agidee, "Şekillendirmeyi anlamak önemli. Saçınızın keyfini çıkarın ama ağır ve sıkı saç modelleri yaptığınızda, bu saç köklerine baskı uygulayabilir," diyor.

Saç kökleri sadece saç uzamasından değil, aynı zamanda kafa derisindeki yaraların iyileşmesi ve cilt yenilenmesinden de sorumludur.

"Bazı danışanlarımda aşırı şekillendirme sonucu hem traksiyon alopesi hem de frontal fibrosing alopesi adlı başka bir saç dökülmesi türünü bir arada gördüm."

Saç dökülmesini kötüleştirebilecek diğer faktörler arasında sigara, içki, stres ve uykusuzluk yer alıyor.

Dr. Panth, sigaranın "vazokonstriksiyon" adı verilen ve organlara, dolayısıyla saç derisine de giden kan akışını azaltan bir duruma yol açtığını söylüyor.

Saçınızı düzenli olarak yıkamamak da saç dökülmesiyle ilişkilendiriliyor.

Duş alırken saç tellerinizin döküldüğünü fark ediyorsanız, saçınızı yeterince şampuanlamıyor olabilirsiniz.

Dr. Panth, "Eğer yağlı bir saç derisine sahipseniz saçınızı her gün ya da gün aşırı yıkayabilirsiniz" önerisinde bulunuyor.

Eğer saç deriniz normal ya da kuruysa, en az haftada üç kez yıkanması gerektiğini söylüyor.

Saç ekimi en kolay çözüm mü?

Kozmetik bir işlem olan saç ekimi cerrahi müdahale gerektiriyor. Pek çok kişi bu işlemi dış görünüşlerinden memnun olmak için tercih ediyor.

Dr. Panth'a göre yüksek maliyetlerine rağmen saç ekimleri en iyi görsel sonuçları verebildiği için oldukça yaygın.

Ancak saç ekiminden sonra bakım yapılmazsa 5-6 yıl içinde doğal saçlar dökülebilir ve yalnızca ekilmiş saçlar kalabilir.

Agidee, saç ekiminin son çare olması gerektiğini ve herkesin saç dökülmesine çözüm olmayabileceğini söylüyor:

"Saç ekimi, dışarı çıkarken sadece bir mont giymek gibi… İçine kat kat giyinmediysen, bir süre sonra yine üşürsün."