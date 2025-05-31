Sabri Ülker Vakfı ve TDD, Diyetisyenler Günü'nde Ortak Etkinlik Düzenledi

Sabri Ülker Vakfı ve TDD, Diyetisyenler Günü'nde Ortak Etkinlik Düzenledi
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Sabri Ülker Vakfı, Diyetisyenler Günü dolayısıyla Türkiye Diyetisyenler Derneği ile birlikte bir program düzenleyerek diyetisyenlerin toplum sağlığındaki rolüne dikkat çekti. Etkinlikte sağlıklı yaşam bilincinin artırılması ve meslekler arası iş birliğinin önemi vurgulandı.

SABRİ Ülker Vakfı, Türkiye Diyetisyenler Derneği (TDD) ile, 6 Haziran Diyetisyenler Günü dolayısıyla ortak bir etkinliğe imza attı. Programda konuşan Sabri Ülker Vakfı Başkanı Dr. Talat İçöz, "Sağlıklı yaşam bilincinin geliştirilmesine katkılarına büyük önem verdiğimiz diyetisyenlerle iş birliğimizin, toplum sağlığının korunmasında kritik önem taşıdığını görüyoruz" dedi.

Toplum sağlığının geliştirilmesinde diyetisyenlerin rolüne dikkati çekmek, meslekler arası iş birliğini teşvik etmek ve bilimsel bilgi paylaşımını desteklemek amacıyla Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kültür Merkezi'nde bir program düzenledi. Sabri Ülker Vakfı Başkanı Dr. Talat İçöz ve Türkiye Diyetisyenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hülya Gökmen Özel'in açılış konuşmasını yaptığı toplantı; diyetisyenler, sağlık profesyonelleri, akademisyenler, öğrenciler ve bakanlık yetkililerini bir araya getirdi.

Diyetisyenlerin sağlık sistemindeki yeri ve multidisipliner çalışma gerekliliği, sağlık ve beslenme okuryazarlığının güçlendirilmesi için iletişim odaklı yaklaşımlar, hekim-diyetisyen iş birliğinin toplum sağlığına olumlu katkısı ve Sabri Ülker Vakfı'nın bilim temelli sağlıklı yaşam vizyonu, programın öne çıkan başlıkları oldu.

'DİYETİSYENLERLE İŞ BİRLİĞİMİZ, TOPLUM SAĞLIĞININ KORUNMASINA KATKI SUNUYOR'

Dr. Talat İçöz, Sabri Ülker Vakfı olarak toplum sağlığını korumayı ve sağlıklı yaşam konusunda bilimsel temellere dayanan farkındalık oluşturmayı öncelikli hedefleri arasında gördüklerini söyledi.

Türkiye Diyetisyenler Derneği iş birliğiyle düzenledikleri programın, diyetisyenlerin sağlık sistemindeki kritik rolünü vurgulamak, meslekler arası iş birliğini güçlendirmek ve sağlıklı beslenme kültürünü toplum genelinde yaygınlaştırmak adına önemli bir adım olduğunu belirten İçöz, şöyle devam etti:

"Sabri Ülker Vakfı'nda, sağlıklı yaşam bilincinin geliştirilmesine katkılarına büyük önem verdiğimiz diyetisyenlerle iş birliğimizin, toplum sağlığının korunmasında kritik önem taşıdığını görüyoruz. Bu iş birliği, sağlık, gıda ve beslenme alanındaki doğru bilgiyi topluma ulaştırma görevini yerine getirirken bizlere de güç veriyor. Bireylerin doğru beslenme alışkanlıkları kazanmasına ve hastalıkların önlenmesine rehberlik eden diyetisyenlerin, toplumsal refaha katkısının daha görünür hale gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu tür etkinliklerle hem mesleki dayanışmayı hem de bilimsel iletişimi ve kanıta dayalı yaklaşımların önemini vurguluyoruz"

Türkiye Diyetisyenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hülya Gökmen Özel ise 6 Haziran Diyetisyenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğin meslekler arası iş birliğinin ve dayanışmanın önemini vurgulamak için fırsat olduğunu söyledi. Özel, beslenme iletişimi ve okuryazarlığını geliştirecek bir programın çok kıymetli olacağını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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