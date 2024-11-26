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Robotik Cerrahi ile Uyku Apnesi ve Horlamaya Çözüm

Robotik Cerrahi ile Uyku Apnesi ve Horlamaya Çözüm
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Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nde, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Selahattin Tuğrul, uyku apnesi ve horlama tedavisinde robotik cerrahinin avantajlarını belirtti. Özellikle dil kökü problemlerinin robotik yöntemle güvenle tedavi edilebildiğini vurguladı ve bu yöntemle hastaların bir gün içinde taburcu olabildiğini ifade etti.

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Selahattin Tuğrul, uyku apnesi ve horlama tedavisinde robotik cerrahinin avantaj sağladığını bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, özellikle dil kökü problemleri robotik yöntemle güvenle tedavi edilebiliyor ve bu teknoloji hem hastalar hem de sağlık profesyonelleri için büyük kolaylık sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tuğrul, uyku apnesinin toplumda fark edilmeyen ancak ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir problem olduğunu belirtti.

Tuğrul, robotik yöntemle özellikle dil kökü problemlerinin güvenle tedavi edilebildiğini ve bu teknolojinin hem hastalar hem de sağlık çalışanları için büyük kolaylık sunduğunu aktardı.

Hastalar bir gün sonra taburcu edilebiliyor

Uyku apnesi tedavisinde dil kökü problemlerinin sıklıkla ihmal edildiğini belirten Tuğrul, şunları kaydetti:

"Dil köküne ulaşım zor olduğu için, bu bölgeyi tedavi ederken robotik cerrahiden faydalanıyoruz. Robotun kollarını ağız içinden yerleştirerek, monitör başında istediğimiz alanda güvenli bir şekilde işlem yapabiliyoruz. Robotik ameliyatların en büyük avantajı, ağız içinden yapılan işlemlerin güvenli bir şekilde tamamlanmasıdır. Ameliyat yaklaşık iki saat sürmekte ve hastalarımız bir gün sonra taburcu edilmektedir."

Robotik cerrahiyle dil kökü problemlerinin çözümünün, uyku apnesi tedavisinde anahtar rol oynadığına işaret eden Tuğrul, "Dil kökü ihmal edildiğinde, diğer sorunlar çözülse bile apne ya da horlama devam edebilir. Bu nedenle robotik yöntemle bu bölgedeki problemleri güvenli bir şekilde tedavi ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Tuğrul, uyku apnesinin temel nedenleri arasında burun, damak ve çene yapısındaki sorunların yanı sıra obezitenin de önemli bir etken olduğuna dikkati çekerek, "Kilo kontrolü tedavi sürecinde önemli bir nokta. Eğer hastamız kilo almazsa, tedavi sonuçları uzun vadeli oluyor. Ancak sağlıksız yaşam tarzı ve düzensiz beslenme, sorunun nüksetmesine yol açabilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Sağlık
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