Rizeli Dursun Ali, Lösemiyi İkinci Kez Yendi: Horon Kıyafetiyle Taburcu Oldu

RİZELİ Dursun Ali Keskin (9), 2 yıl içinde ikinci kez gerçekleştirilen ilik nakliyle lösemiyi yendi. Dursun Ali, hayali olan horon kıyafetini giyip, horon ekibinin gösterisi eşliğinde turuncu balonlar uçurularak LÖSANTE Hastanesi'nden taburcu edildi.

Rizeli Fatma Nur (34) ve Zafer Keskin'in (36) tek çocukları Dursun Ali Keskin'e halsizlik, yorgunluk, öksürük ve burun kanaması şikayetleriyle 2 yıl önce götürüldüğü hastanede 'Akut Lenfoblastik Lösemi' (ALL) tanısı konuldu. Ankara'daki Lösemili Çocuklar Vakfı'na ait LÖSANTE Hastanesi'nde tedaviye alınan Dursun Ali'ye kemoterapi tedavisi sonrası ilik nakli kararlaştırıldı. Geçen yıl 3 Mart'ta uyum sağlanan donörden gerçekleşen ilk nakilin ardından hastalık ocak ayında yeniden nüksetti. Aynı hastanede tekrar tedaviye alınan Dursun Ali, 28 Temmuz'da bir başka donörden yapılan ikinci nakille sağlığına kavuştu. Dursun Ali Keskin, hastaneden turuncu balonlar uçurularak ve horon ekibinin gösterisi eşliğinde taburcu edildi. Kendisi de horon kıyafeti giyen Dursun Ali, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde dışarıya çıkarken büyük sevinç yaşadı. Elindeki turuncu balonları havaya bırakan Dursun Ali, nakil sürecinde 50 gündür görüşemediği ailesine sarılırken, hayalini gerçekleştirmenin de sevincini yaşadı.

'ASLA UMUDUMUZU YİTİRMİYORUZ'

Anne Fatma Nur Keskin, 2024 yılının Ağustos ayından beri hastanede olduklarını anlatarak, "İlk naklimiz 3 Mart 2025 Mart'ta gerçekleşti. Akabinde 2026 Ocak ayında tekrar nüksettiğini öğrendik. İlk tanıyı aldığımızda hastalık hakkında hiçbir şey bilmiyorduk. Tabii ki çocuğumuzun bu hastalığa yakalanması ilk başta hepimizi şok etti. Çünkü çok sağlıklı bir çocuktu, herhangi bir başta bir şikayeti yoktu. Çok üzücü olarak tabii ki bir yıkım oluştu bizim için. Akabinde de tedaviye başladığımızda daha rahat bir süreç sağladı bu hastane. Nakiller ailede uyum olmadığı için, kardeşi olmadığı için dışarıdan uyumlu donörler sayesinde oldu. Teşekkür ediyoruz onlara da. Dursun Ali'nin bir daha yakalanması onu daha psikolojik olarak etkiledi. Ama psikologlar, doktorlarımız, hemşirelerimiz hepsi sağ olsun bütün desteklerini sağladıkları için daha kolay atlattık" dedi.

'İKİNCİ KEZ YENMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ'

Fatma Nur Keskin, 2'nci donörün büyük şans olduğunu söyleyerek, "50 gündür Kemik İliği Transplantasyonu (KİT) katındayız. Bütün çalışanlar, Dursun Ali'nin mutlu olması için bu süreci gerek oyuncaklarla gerek sohbetle desteklediler. Dayanmakta zorlandığımız olumsuz örnekleri gördüğümüz maalesef oluyor. Ama asla umudu yitirmiyoruz. Hastalığı ikinci defa yenmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Buradan çıktığımızda LÖSEV köy evine gitmek istedi Dursun Ali. Çocuğumun hayali, orada yürüyüş yapmak, parka gitmek, bunların hayalini kuruyor. En büyük dileğim sadece kendi çocuğum için değil. Buradaki, bu hastalıktaki bütün dünyadaki çocukların iyileşmesi. Dursun Ali'nin bu konuda çok şanslıydı. İkinci kez başka bir verici buldu. Uyumu da çok yüksekti. Yüzde 90-100 uyumlu nakil oldu. Son olarak; bütün 18-35 yaş arası sağlıklı bireylerin hepsi sadece birkaç tüp kan vererek bir çocuğun hayatına, dünyadaki bütün çocukların hayatına dokunabilir" diye konuştu.

Baba Zafer Keskin ise oğlunun sünnet düğününe 16 gün kala hastalığı öğrendiklerini söyleyerek, "Zor bir dönem geçirdik. Ama şu an çok mutluyum. Tarif edilemeyecek bir mutluluk yaşıyoruz. İnşallah bu son olur. Kısa bir süre içinde de evimizde çok rahat bir şekilde zaman geçireceğiz. Hayallerimiz çok, onların hepsi de gerçekleşecek. Dursun Ali kamp yapmak istiyor, doğa kampı. Beraber Karadeniz turu yapmak istiyoruz" dedi.

'İKİNCİ TEDAVİM VE YİNE YENDİM'

Dursun Ali de "Çok iyiyim. Büyüyünce doktor olmak istiyorum. Bu hastanede çalışmak istiyorum. İkinci tedavim ve yine yendim. Herkesi çok seviyorum. Kimse de umudunu kaybetmesin. Çünkü yeneceğiz. Savaşarak hepsini yeneceğiz. Benim için, benim gibi arkadaşlarıma donör olmalarını istiyorum insanların" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı