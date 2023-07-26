Rize Devlet Hastanesi'nde Husumetliler Arasında Çatışma: 5 Yaralı

Rize Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde yaşanan olayda, aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. 1 polis, 1 jandarma, 1 sağlık çalışanı ve 2 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisi devam ediyor.

HUSUMETLİLER ARASINDA ÇATIŞMA ÇIKMIŞ

Rize Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde 1 polis, 1 jandarma, 1 sağlık çalışanı ve 2 kişinin yaralandığı olayın, aralarında husumet bulunan iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmadan kaynaklandığı ortaya çıktı. Kentte geçen hafta çıkan bıçakla yaralamalı kavga sonrası aralarında husumet bulunan M.S.Z. ile M.Ç., hastanede karşılaşınca tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda M.S.Z.'nin tabancayla ateş açmasına M.Ç. de karşılık verdi. Silahların art arda ateşlenmesiyle hastanede panik ve korku yaşanırken kurşunların isabet ettiği M.Ç. ile yanındaki arkadaşı Y.E.Ö., olaya müdahale eden hastane polisi E.E., jandarma uzman çavuş Ş.Ş. ve sağlık çalışanı F.H., yaralandı. Tedaviye alınan yaralılardan M.Ç. ile Y.E.Ö.'nün hayati tehlikelerinin bulunduğu, ayağından yaralanan jandarma ile polis ve kurşunun kolundan sıyırdığı sağlık çalışanının ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu arada olay yeri inceleme ekiplerince 10 aşkın boş kovan tespit edilip, geçici muayene hizmetine ara verilen acil servisin, tamamlanacak inceleme ve soruşturma sonrası yeniden açılacağı öğrenildi.