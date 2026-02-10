ReLEx SMILE ile Göz Lazer Tedavisinde Kişiye Özel Yaklaşım

ReLEx SMILE , tek bir femtosaniye lazer sistemiyle gerçekleştirilen bir göz lazer yöntemidir. İşlem sırasında, kornea dokusu içinde planlanan ince bir lentikül, küçük bir kesiden çıkarılarak görme kusurunun düzeltilmesi hedeflenir. Bu yaklaşım, lazer tedavisinin daha sade ve planlı bir cerrahi süreçle uygulanmasına olanak tanır.

Yöntemin dikkat çeken özelliklerinden biri, işlem planlamasının tamamen kişiye özel yapılmasıdır. Göz yapısı, kornea kalınlığı ve kırma kusurunun derecesi detaylı muayene ile değerlendirilir. Böylece her hasta için en uygun tedavi yöntemi belirlenir.

ReLEx SMILE, özellikle miyop ve astigmat hastalarında tercih edilen lazer seçeneklerinden biridir. Uygun hasta grubunda uygulandığında, görsel iyileşme süreci kontrollü ilerler ve günlük yaşama dönüş süreci öngörülebilir olur. Bu da hastalar açısından tedavi sürecini daha anlaşılır ve güven verici hâle getirir.

Uzmanlar, her lazer yönteminin her göz için uygun olmayabileceğini vurguluyor. Bu nedenle ReLEx SMILE da dâhil olmak üzere tüm göz lazer tedavilerinde, detaylı göz muayenesi ve kişiye özel değerlendirme temel koşul olarak kabul ediliyor. Tedavi planlamasında, yalnızca teknolojinin güncelliği değil, hastanın göz yapısına uygunluğu esas alınıyor.

Bu modern lazer yöntemi, göz sağlığı alanında uzun yıllardır 15 merkeziyle yaygın hizmet veren Veni Vidi Göz Grup bünyesinde de uygulanmaktadır. Kurulduğu günden bu yana oftalmoloji alanındaki bilimsel gelişmeleri yakından takip eden Veni Vidi Göz, lazer göz tedavilerinde farklı teknolojileri aynı çatı altında sunarak, hastalar için kişiye özel değerlendirme imkânı sağlamayı amaçlamaktadır.

Veni Vidi Göz'ün yaklaşımında, her hastanın gözü ayrı ayrı ele alınır; tedavi planı hastanın ihtiyacına, göz yapısına ve yaşam beklentilerine göre şekillendirilir. Bu anlayış, lazer tedavilerinde tek bir yöntem yerine, doğru yöntemi doğru hastayla buluşturmayı merkeze alır.

Göz lazer tedavisinde amaç, yalnızca numarayı düzeltmek değil; uzun vadede stabil ve kaliteli bir görme elde etmektir. ReLEx SMILE, bu hedef doğrultusunda geliştirilen modern lazer yöntemleri arasında yer alırken, Veni Vidi Göz de bu teknolojiyi bilimsel değerlendirme ve hekim tecrübesiyle hastalarına sunmaktadır.