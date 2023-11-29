Depremzede vatandaşlara hizmet eden hastaneden güzel haber, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Hatay'da 2 ay gibi rekor bir sürede tamamlanarak sağlık hizmeti sunmaya başlayan Defne Devlet Hastanesi'nde ilk doğum gerçekleşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da ilk doğumun gerçekleştiğini sosyal medyada yaptığı paylaşımla duyurdu.

Rekor sürede tamamlanan hastanede ilk doğum gerçekleşti

Depremzede vatandaşlara hizmet eden hastaneden güzel haber, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da 2 ay gibi rekor bir sürede tamamlanarak sağlık hizmeti sunmaya başlayan Defne Devlet Hastanesi'nde ilk doğum gerçekleşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da ilk doğumun gerçekleştiğini sosyal medyada yaptığı paylaşımla duyurdu.

Kahramanmaraş merkezli depremler de en büyük yıkım Hatay'da meydana gelmişti. Depremin yıkıcı etkisinin yaralarının sarılması için ilk günden itibaren başlayan çalışmalar çerçevesinde 24 Mart'ta temeli atılan Defne Devlet Hastanesi, 2 ay gibi kısa sürede tamamlanarak sağlık hizmeti sunmaya başlamıştı. Depremzede vatandaşlara hizmet eden hastaneden güzel haber, geçtiğimiz gün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca, Defne Devlet Hastanesi'nde ilk doğumun gerçekleştiğini sosyal medyada yaptığı paylaşımla duyurdu. Altınözü ilçesi Mayadalı Mahallesi'nde yaşayan Abdulhadi ve Şahire Demir çiftinin 2.evlatları, hastanede doğan ilk bebek oldu. Aile tarafından Mehmet ismi verilen 3 kilo 700 gram ağırlağındaki, bebeğe ilk ziyarette Hatay İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Tunga Barçın'dan geldi. Aileyi hastanede ziyaret eden ve bebeğin sağlık durumu hakkında hastane yönetiminden bilgi alan Uzman Doktor Barçın, ilk hediyeyi sağlık neferleri adına bebeğe kendi elleriyle taktı. Türk Kızılay'ı ekipleri de aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak hediye takdimi yaptı.

"Annemizin sağlık durumu iyi, inşallah bu günde hastamızı taburcu edeceğiz"

Hatay İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Tunga Barçın, bebeğin ve annenin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirterek "Biliyorsunuz, Defne Devlet Hastanesi sağlık hizmeti sunumuna uzun bir süre önce başlamıştı. Dün itibariyle ilk bebeğimiz dünyaya geldi. Biz oldukça mutlu ve heyecanlıyız. Tüm sağlık çalışanları da bu ana tanıklık etmekten oldukça keyif aldı. Hastamızı ziyaret ettik, bebeğimizin sağlık durumu gayet iyi. Annemizin sağlık durumu iyi, inşallah bu günde hastamızı taburcu edeceğiz. Hastanemizde 47 poliklinik, ameliyathanesi, yoğun bakımları, laboratuvarı, görüntülemesi ile tam kapasite sağlık hizmeti sunumuna başladı" dedi.

"Defne Devlet Hastanesi'nde bir ilk gerçekleştirdik"

Anne Şahire Demir, Defne Devlet Hastanesi'nde bir ilki gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu belirterek "Defne Devlet Hastanesi'nde bir ilk gerçekleştirdik. Açılışı biz yaptık, çok güzel bir duygu. İlgileri, yakınlıklarından çok memnun kaldık. Tarif edilemeyecek bir duygu. Bebeğimize hastanemizin başhekiminin adını göbek adı olarak verdik. İsmi Mehmet Alpay oldu. Hepsine çok teşekkür ederim. Devletimizden rabbim razı olsun. İlk hediyemiz sağlık neferlerinden geldi çok sağ olsunlar" dedi.