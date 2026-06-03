Rejeneratif tıpta yeni yaklaşımlar: Hücresel tedavi yöntemlerine ilgi artıyor

Rejeneratif tıp; hasarlı doku ve organların onarımını desteklemeye yönelik biyolojik yöntemleri kapsayan bir alan olarak tanımlanıyor. PRP gibi uygulamalar, hastanın kendi kanından elde edilen trombositler aracılığıyla iyileşme sürecini desteklerken, yeni nesil yaklaşımlar bu süreci hücresel ve moleküler düzeyde geliştirmeye odaklanıyor.

Eksozom ve hücresel iletişim öne çıkıyor

Son yıllarda yapılan çalışmalar, hücreler arası iletişimde rol oynayan eksozomların rejeneratif tıpta önemli bir yer edindiğini gösteriyor. Nature Reviews Molecular Cell Biology dergisinde yayımlanan makalelerde, eksozomların doku yenilenmesi ve hücresel sinyal iletiminde kritik rol oynadığı ifade ediliyor. Benzer şekilde, National Institutes of Health verilerine göre, rejeneratif tıp uygulamaları özellikle yara iyileşmesi, ortopedik rahatsızlıklar ve dermatolojik tedavilerde giderek daha fazla araştırma konusu haline geliyor.

BeautyForm Medikal tarafından Türkiye’de sunulan Meta Cell Teknolojisi (MCT) ise PRP uygulamalarının ötesine geçerek; hücresel yenilenme, naif eksozom salınımı ve kök hücre zenginleştirme süreçlerini destekleyen bütüncül bir teknolojik yaklaşım hedefliyor.

Klinik uygulamalarda çok branşlı kullanım

Uzmanlar, rejeneratif tedavi yöntemlerinin yalnızca estetik uygulamalarla sınırlı kalmadığını; ortopedi, dermatoloji, plastik cerrahi, travmatoloji, jinekoloji, üroloji, saç tedavileri ve dental cerrahi gibi farklı branşlarda da kullanım alanı bulduğunu belirtiyor.

Meta Cell Teknolojisi’nin trombosit aktivasyonunun yanı sıra yağ dokusu kaynaklı hücreler ve stromal vasküler fraksiyon (SVF) gibi bileşenlerle birlikte değerlendirilerek daha kapsamlı tedavi protokollerine entegre edildiği ifade ediliyor. Bu “destekleyici teknoloji” daha yüksek biyolojik aktivite, kök hücre ve eksozom temelli uygulamalarda destekleyici etki ve kişiye özel tedavi planı oluşturma imkanını da beraberinde getiriyor.

Doğal iyileşme süreçlerine odaklanma eğilimi

Rejeneratif tıp uygulamalarında öne çıkan bir diğer yaklaşım ise “otolog”, yani hastanın kendi dokusundan elde edilen biyolojik materyallerin kullanılmasıdır. Bu yöntemler, bağışıklık uyumu açısından avantaj sağlarken kişiye özel tedavi planlarının oluşturulmasına da imkan tanıyor.

BeautyForm Medikal Genel Müdürü Erol Gürsoy, Türkiye’de de hücresel tedavi yöntemlerine yönelik ilginin arttığını belirterek, “Meta Cell Teknolojisi ile rejeneratif tıpta PRP’nin ötesine geçen yeni bir yaklaşımı Türkiye’de sunuyoruz. Bu sistem; hücresel yenilenme, eksozom ve kök hücre zenginleştirme süreçlerini destekleyerek, estetikten cerrahi branşlara kadar uzanan geniş bir kullanım alanı sağlıyor. Hekimler için farklı tedavi protokollerine entegre edilebilen esnek ve güçlü bir yapı sunarken, hastalar açısından da kendi dokusundan elde edilen ürünlerle daha doğal, güvenli ve bütüncül bir iyileşme sürecini mümkün kılıyor.” ifadelerini kullandı.

Araştırmalar sürüyor

Uzmanlar, rejeneratif tıp alanındaki uygulamaların hızla gelişmesine rağmen, bu yöntemlerin etkinliği ve uzun vadeli sonuçlarına ilişkin daha geniş ölçekli klinik çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor. Rejeneratif tıp alanında pek çok destekleyici ve bütüncül tedavi cihazını Türkiye pazarına kazandırmayı amaçladıklarını belirten Gürsoy “Bu yaklaşımın, rejeneratif tıpta daha bütüncül ve ileri seviye uygulamaların gelişimine katkı sağlayan önemli bir adım olduğuna inanıyoruz.” dedi.

Kaynak: Haberler.com