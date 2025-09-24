Regl Ürünleri Rehberi: Hangi Seçenek Sizin İçin Uygun?

Çoğumuz için ilk öğrendiğimiz regl ürünleri ped veya tamponla sınırlıydı.

Bunlar gibi geleneksel seçeneklerin yanı sıra artık menstrual kap, regl külodu ve yıkanabilir pedler gibi yeniden kullanılabilir seçenekler de dahil olmak üzere daha geniş bir ürün yelpazesi mevcut.

Hangisinin sizin için en iyisi olduğuna karar vermek çok zor olabiliyor.

Bu ürünlerin giysilerinize kan bulaşmasını engelleyecek kadar güvenilir olup olmadıklarını merak ediyor olabilirsiniz.

Liverpool Üniversitesi'nde danışman jinekolog olarak görev yapan Dr. Tempest, BBC'ye her bir ürünün nasıl çalıştığını ve size en uygun ürünün hangisi olduğuna karar vermenize yardımcı olacak artı ve eksilerini anlattı.

Menstrual kap

Menstrual kaplar, tıbbi sınıf silikondan yapılmış küçük esnek kaplardır.

Bunları katlayıp vajinaya yerleştirirsiniz. Kanı emmez ama biriktirirler.

Dr. Tempest, kanamanızın ne kadar yoğun olduğuna veya çocuk sahibi olup olmadığınıza bağlı olarak satın alabileceğiniz farklı kap türleri olduğunu söylüyor.

"Hijyen de çok önemli, bu nedenle kabı yerleştirmeden önce ellerinizi yıkadığınızdan ve kullanımlar arasında bardağı temizlediğinizden emin olun" diye ekliyor.

Artıları

Eksileri

Regl külotları

Regl külotları kanı emen katmanlara sahip iç çamaşırlarıdır. Normal külotlar gibi giyilir, sonra yıkanır ve tekrar kullanılmak üzere kurutulur.

Özellikle uyku sırasında veya kanamanın daha az olduğu günler için idealdir.

Sızıntı endişesi taşıyor olabilirsiniz, ancak Dr. Tempest çoğu kişi için güvenilir olduklarını ve su geçirmez bir katmana ve koku önleyici astara sahip olduklarını söylüyor.

Artıları

Eksileri

Yıkanabilir pedler

Yıkanabilir pedler tek kullanımlık olanlara benzer, ancak genellikle pamuk veya bambudan yapılır ve iç çamaşırınızın etrafına çıtçıtlarla tutturulur.

Bunları atmak yerine, tekrar kullanmak için durulayın, yıkayın ve kurutun.

Artıları

Eksileri

Tek kullanımlık pedler

Tek kullanımlık hijyenik pedler en yaygın kullanılan regl ürünüdür. İç çamaşırınıza yapışırlar, kanı dışarıdan emerler ve kullanımdan sonra sarılıp çöpe atılırlar.

Dr. Tempest, pedlerin düzenli olarak (her dört ila altı saatte bir) değiştirilmesini ve çok uzun süre kullanıldıklarında cildi tahriş edebilecekleri için sekiz saatten fazla kullanılmamalarını öneriyor.

Artıları

Eksileri

Tamponlar

Tamponlar da yaygın olarak kullanılır ve vajinaya yerleştirilir, burada kanı emerler.

Dr. Tempest, bunların doğru şekilde imha edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Her gün 2,5 milyon tampon çöpe atılması gerekirken tuvalete atılıyor.

Artıları

Eksileri