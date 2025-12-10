Haberler

Reality şov yıldızı elektronik sigara zehirlenmesi nedeniyle kalp krizi geçirdi
Güncelleme:
Amerikan reality programı Below Deck'in yıldızı Fraser Olender, elektronik sigara kullanımına bağlı zehirlenme nedeniyle kalp krizi geçirdi. Olender, yaşadığı ani göğüs ağrısı ve nefes darlığı sonrası acil olarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemelerde elektronik sigara kullanımına bağlı zehirlenme yaşadığı ve bu durumun kalp krizini tetiklediği belirlenen Olender, yaşadığı sağlık sorununu takipçileriyle paylaştı ve elektronik sigara kullanımına karşı uyarıda bulundu.

Amerikalı reality yıldızı Fraser Olender, elektronik sigaranın yol açtığı zehirlenme nedeniyle ölüm tehlikesi atlattı.

Below Deck programıyla tanınan 33 yaşındaki Olender, aniden başlayan şiddetli göğüs ağrısı ve nefes darlığı sonrası hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemelerde ünlü ismin elektronik sigara kullanımına bağlı zehirlenme yaşadığı ve bu durumun kalp krizini tetiklediği ortaya çıktı.

DOKTORLARIN TEŞHİSİ ELEKTRONİK SİGARA ZEHİRLENMESİ

Olender, sosyal medya hesabından paylaştığı hastane fotoğraflarıyla durumunu duyurdu. Doktorların kendisine "elektronik sigara zehirlenmesi" teşhisi koyduğunu belirten Olender, "Daha önce hiç böyle bir korku ya da acı tecrübe etmemiştim" dedi.

KALP DAMARLARINDA SPAZM OLUŞTU

Doktorların değerlendirmesine göre ünlü isim, elektronik sigaranın akciğerlerinde ciddi hasara yol açması nedeniyle kalbe giden atardamarlarda ani bir spazm yaşadı. Damarların bir anda daralması sonucu kan akışı kısıtlandı ve Olender kalp krizi geçirdi.

UYARIDA BULUNDU: BUNUN UĞRUNA ÖLEBİLİRDİM

Yaşadığı sağlık sorununu takipçilerine duyuran Olender, elektronik sigara kullanımına karşı uyarıda bulundu. Ünlü isim, "Bu kadar aptalca bir şey uğruna ölebilirdim. Umarım yaşadıklarım başkaları için bir uyarı olur" ifadelerini kullandı.

Olender'ın tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun stabil olduğu ve elektronik sigarayı tamamen bıraktığı belirtildi.

500

