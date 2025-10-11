Prof. Dr. Tayfun Doğan: Mutluluk bir karakter halidir

Haberler.com ekranlarında yayınlanan "İyilik İyileştirir" programında Uzman Klinik Psikolog Metin Aydın ve Prof. Dr. Tayfun Doğan, pozitif psikolojinin insan yaşamındaki önemini anlattı. Programda, mutluluğun bir karakter özelliği olduğu ve iyiliğin bireyleri olduğu kadar toplumu da güçlendirdiği vurgulandı.

POZİTİF PSİKOLOJİ VE MUTLULUK ÜZERİNE SAMİMİ BİR SOHBET

"Iyilik İyileştirir"in ilk bölümünde Uzman Klinik Psikolog Metin Aydın, konuk Prof. Dr. Tayfun Doğan ile birlikte pozitif psikoloji, mutluluk ve insan ilişkileri üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Doğan, pozitif psikolojinin "zorlukları yok saymak değil, onlarla baş etmeyi öğretmek" olduğunu belirterek, mutluluğun sadece keyif almakla sınırlı olmadığını, bir karakter hâli olduğunu söyledi.

"MUTLULUK BİR KARAKTER HALİDİR"

Prof. Dr. Doğan, mutluluğu hedefleyen insanların başarıya daha kolay ulaştığını, ancak "başarının değil, anlamlı bir yaşamın daha değerli" olduğunu vurguladı. "Komşumuz mutlu değilse bizim de mutlu olmamız mümkün değildir" diyen Doğan, empati ve toplumsal bağlılığın önemine dikkat çekti.

EGZERSİZ, UYKU VE BESLENME KALICI MUTLULUĞUN ANAHTARI

Program sunucusu Metin Aydın ise egzersizin "bedava bir antidepresan" olduğunu belirterek, uyku, beslenme ve hareketin kalıcı mutluluğun temel taşları olduğunu hatırlattı. Bilimsel örneklerle desteklenen programda, iyilik yapmanın beynimizde mutluluk kimyasallarını harekete geçirdiği de vurgulandı. "İyilik İyileştirir"in ilk bölümü Haberler.com ekranlarında izleyicilerle buluştu.