Haberler

Karadeniz'de sessiz ölüm pusuda: En iyi yüzücüyü bile yutabiliyor

Karadeniz'de sessiz ölüm pusuda: En iyi yüzücüyü bile yutabiliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, yaz sezonuyla Karadeniz sahillerinde artan boğulma vakalarına dikkat çekerek, özellikle rip akıntısına karşı vatandaşları uyardı. Her yıl Türkiye'de 600-1000 kişinin boğulduğunu belirten Özkaya, çocuklar ve gençler için hayati tavsiyelerde bulundu.

Her yaz çok sayıda boğulma vakasına müdahale eden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, yaz sezonunun başlamasıyla Karadeniz sahillerinde boğulma vakalarının arttığına dikkat çekerek, özellikle ters akıntı (rip akıntısı) tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.

Her yıl Türkiye'de 600 ila bin kişinin boğulma nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Prof. Dr. Şevket Özkaya, daha fazla kişinin ise boğulma tehlikesi geçirerek son anda kurtulduğunu söyledi. Boğulma vakalarının en sık 1 ile 24 yaş arasındaki bireylerde görüldüğünü ifade eden Özkaya, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Karadeniz kıyılarında riskin arttığını vurguladı.

4 ile uyarı

Özellikle hafta sonlarında Amasya, Tokat, Sivas ve Çorum gibi çevre illerden çok sayıda vatandaşın Samsun ve Karadeniz sahillerine geldiğini kaydeden Özkaya, "Hafta içinin stresini çocukları ve aileleriyle atmak isteyen vatandaşlarımız, çoğu zaman dalgalı ve rüzgarlı hava şartlarını göz ardı ederek denize giriyor. Bu durum ciddi tehlikeleri beraberinde getiriyor" dedi.

"Ters akıntı en iyi yüzücüyü bile sürükleyebilir"

Karadeniz'de sık görülen rip akıntısının büyük risk oluşturduğunu belirten Özkaya, "Karadeniz tabanında oluşan ters akıntılar, en iyi yüzücüyü bile denizin içine çekebilir ve boğulma tehlikesi oluşturabilir. Son yıllarda hava sıcaklıklarındaki ani değişimler, sertleşen hava akımları, rüzgar ve dalga oluşumunu artırarak denizi daha tehlikeli hale getiriyor" diye konuştu.

Boğulmaların çoğu zaman sessiz gerçekleştiğine dikkat çeken Özkaya, İngiltere Kraliyet Ulusal Filika Enstitüsü'nün (RNLI) verilerine göre insanların boğulmanın filmlerdeki gibi gürültülü ve fark edilir şekilde gerçekleştiğini düşündüğünü ancak gerçekte durumun çok farklı olduğunu söyledi.

"Sessiz önlenebilir ölüm salgını"

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre dünya genelinde her yıl yaklaşık 250 bin kişinin boğulma nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirten Özkaya, "Bu ölümlerin yaklaşık 82 bini 14 yaşın altındaki çocuklardan oluşuyor. Bu da her gün 650'den fazla kişinin boğulma nedeniyle hayatını kaybettiği anlamına geliyor. DSÖ bu nedenle boğulmaları 'sessiz önlenebilir ölüm salgını' olarak tanımlıyor" şeklinde konuştu.

"Boğulma dakikalar içinde ölüme neden olabiliyor"

Boğulmanın özellikle çocuklar ve gençler için büyük tehdit oluşturduğunu vurgulayan Özkaya, "Suya kolayca düşüp çıkmakta zorlandıkları için 1-4 yaş grubu en büyük risk altında bulunuyor. Boğulma dakikalar içinde ölüme neden olabiliyor. Kurtulan kişilerde ise beyin hasarı dahil ciddi sağlık sorunları gelişebiliyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara hayati uyarılar

Prof. Dr. Şevket Özkaya, boğulma vakalarının önüne geçebilmek için şu tavsiyelerde bulundu:

"Su kenarında asla yalnız bulunulmamalı, cankurtaran bulunan bölgelerde aile ve arkadaşlarla birlikte yüzülmeli. Çocuklar su kenarında mutlaka yetişkin gözetiminde olmalı. Suya düşen veya yüzerken yorulan kişiler panik yapmadan sırt üstü durarak yardım istemeli. Böyle bir durumla karşılaşanlar ise yüzebilen bir cismi kişiye doğru atmalı. Kıyıdan fazla uzaklaşılmamalı, boyu aşan derinliklere girilmemeli ve sahile paralel yüzülmeli." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu çocuğu tanıdınız mı? Şimdi tüm dünya peşinde koşuyor

Bu çocuğu tanıdınız mı? Şimdi tüm dünya peşinde koşuyor
Göçmen öfkesi Kuzey İrlanda'yı küle çevirdi! Bölgeden gelen görüntüler korkunç

Göçmen öfkesi ülkeyi küle çevirdi! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Altın fiyatlarında 7 ay sonra bir ilk

Altın fiyatlarında 7 ay sonra bir ilk
Dev bankadan altın fiyatları için 'Yok artık' dedirtecek tahmin

Dev bankadan altın fiyatları için "Yok artık" dedirtecek tahmin
Toplu taşımada mide bulandıran olay: Önce dövdüler, sonra polise teslim ettiler

Mide bulandıran olay! Vatandaşlar yaka paça indirip cezasını kesti
Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da korkunç kaza! 1'i bebek 3 kişi feci şekilde can verdi
Özgür Özel'in yol haritası netleşti! Yeni parti için tarih belli oldu

Özgür Özel'in yol haritası netleşti! Yeni parti için tarih belli oldu