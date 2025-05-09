Prof. Dr. Özkaya: Alerji ve Kovid-19 Belirtileri Karışıyor

Prof. Dr. Özkaya: "Alerji ve kovid-19 belirtileri birbirine karışıyor"

SAMSUN - Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Mayıs ayında artan sıcaklıklar ve çevresel faktörlerle birlikte hem alerjik hem de viral hastalıkların yaygınlaştığını belirterek, özellikle alerjik astım ve rinit gibi rahatsızlıkların belirtilerinin kovid-19 gibi viral enfeksiyonlarla karışabileceğine dikkat çekti.

Mayıs ayıyla birlikte doğada yoğunlaşan polenlerin, alerjik bünyeye sahip kişilerde ciddi solunum yolu problemlerine yol açabileceğini ifade eden Prof. Dr. Özkaya, "Havaların ısınması ile birlikte insan hareketliliği artıyor. Bu da viral enfeksiyonların yayılımını hızlandırıyor. Aynı zamanda alerjenlerin de etkisiyle hastalarda nefes darlığı, öksürük, burun akıntısı gibi semptomlar görülüyor. Kovid-19'un da benzer belirtiler göstermesi, tanı konulmasını zorlaştırabiliyor" dedi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, küresel iklim değişikliklerinin sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, özellikle bahar aylarında alerjik ve viral hastalıklarda büyük artış yaşandığını söyledi. Mevsimlerin sürelerinin kısalmasıyla ilkbaharın artık yalnızca Mayıs ayıyla sınırlı kaldığını belirten Özkaya, "Mayıs ayına artık tek başına ilkbahar ayı diyebiliriz. Mayıs ayında havaların ısınmaya başlaması ile alerjik astım ve alerjik rinit başta olmak üzere hem alerjik hastalıklar hem de insan hareketliliğinin artması ile viral hastalıklar zirve yapacağını biliyoruz. Mevsimlerin ve iklimlerin birbirine hızlı karışması ile çevresel değişikliklerden etkilenen hastalıkların da birbirine karışıyor. Mevsimlerin geçiş dönemleri olan ilkbahar ve sonbahar mevsimleri hızla kısalıyor. Yıl boyu sıcak ve serin dönem yaşanacak. Bunun arasında geçişler ani olduğu için sert rüzgarlar, yağmurlar ve afetlerle karşı karşıya kalıyoruz. Artık ilkbahar ve sonbahar mevsimleri 3 ay değil, günler içinde 4 mevsimi yaşatacak kadar kısaldı. Belki de daha sonra ortadan da kalkacak. Onun yanında soğuk bir kış ve sıcak bir yaz olacak" diye konuştu.

"Hastalıklar birbirine karışıyor"

Hastalıklardaki belirti benzerliğine dikkat çeken Özkaya, "Alerjik rinit ve alerjik astım başta olmak üzere, havaların ısınması ile çiçek ve ağaç polenleri birden solunan havaya karışacak ve artmış, geçmeyen, uzun süren öksürük, burun ve boğaz rahatsızlıkları ile astım benzeri zatürre ve bronşit vakaları göreceğiz. Hastalarımız maalesef, geçmeyen, uzamış öksürük ve nefes darlığı şikayetlerinin alerjik mi yoksa viral bir başka bir hastalık mı olduğunu anlayamıyor. Okulların açık olması ve ısınan hava ile özellikle çocuklarımız polen dolu bu dış ortamda daha fazla hareketli zaman geçirmeleri ve ani ısı değişikliklerinden çabuk etkilenmeleri nedeni ile hem alerjik şikayetlerinde hem de influenza, RSV, Adeno ve kovid virüsleri başta olmak üzere viral etkenlere daha fazla maruz kalacaklar. Bunun sonucu hem çocuklarımızda uzamış öksürük ve ateş şikayetleri olacak, hem de bu virüsleri evdeki büyüklere taşıyacaklar. Okullarda özellikle öğretmenlerimiz ve velilerimiz bu konuda uyanık olmalarını öneriyoruz. ve artık mevsimlerin, iklimlerin birbirine karışması ile çevresel değişiklerden etkilenen hastalıklar da birbirine karışıyor. Öksürük, ateş ve nefes darlığı çeken ve düzelmesi geciken, iyileşmeyen her hastanın mutlaka göğüs hastalıkları uzmanına görünmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu.