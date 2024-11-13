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Prof. Dr. Özkan: Çocukların Ara Tatil ve Mevsim Değişikliği Dikkat Etmesi Gerekenler

Prof. Dr. Özkan: Çocukların Ara Tatil ve Mevsim Değişikliği Dikkat Etmesi Gerekenler
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Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, ara tatil sürecinde çocukların üst solunum ve gribal enfeksiyonlardan korunmaları için beslenme, aktivite, uyku düzeni ve giyime dikkat etmeleri gerektiğini belirtti. Ayrıca sosyal medyadan uzak durmalarını ve aktif olmalarını önerdi.

Antalya İl Sağlık Müdürü Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Behzat Özkan, ara tatille birlikte geçiş mevsiminin de başladığını, üst solunum ve gribal enfeksiyonlarına karşı çocukların beslenmesine, aktivitesine, uyku düzenine, su tüketimi ve giyimlerine dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Bir süre önce İl Sağlık Müdürlüğüne atanan Özkan, Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

AA'nın Türkiye'nin gözbebeği kurumlarından biri olduğunu ifade eden Özkan, Ajansın tarihi misyonundan gelen aynı felsefe ile uluslararası alanda da başarılı çalışmalar yaptığını vurguladı.

Özkan, ziyarette yaptığı açıklamada, ara tatilde olan çocukların bir hafta da olsa okul disiplininden kopmaması gerektiğini vurguladı.

Çocukların sosyal medyadan uzak durarak, bol bol aktivite yapmasını öneren Özkan, "Ara tatille birlikte geçiş mevsimi de başladı. Çocuklarımız bu dönemde üst solunum ve gribal enfeksiyonlara karşı beslenmesine, aktivitesine, uyku düzenine, su tüketimi ve giyimlerine dikkat etmesi önemli. Tatilde bol bol eğlensinler." diye konuştu.

Özkan, soğuk havaya girildiğine dikkati çekerek bu mevsimde üst solunum yolu enfeksiyonları, gribal ve bakteriyel enfeksiyonların sık görüldüğünü dile getirdi.

Sağlıklı ve düzenli beslenerek, uyku düzenine dikkat ederek bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğine işaret eden Özkan, "Bu mevsimde daha çok bulaşıcı hastalıklardan, üst solunum yolu enfeksiyonları, nezle, burun akıntısı, hapşırma, gözlerde sulanma gibi viral enfeksiyonlar sık görülüyor. Vücut direncini artırarak, doğru gıdalar tüketerek en hafif şekilde, hatta hiç hastalığa yakalanmadan atlatabiliriz. Buna hem çocuklarımızın hem anne babaların dikkat etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Sağlık
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