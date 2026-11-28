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Bezmialem Vakıf Üniversitesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Hakan Özdemir, zayıflama amacıyla kullanılan bazı ilaçların nadir de olsa kalıcı görme kaybına yol açabileceğini belirterek, tedaviye başlamadan önce göz muayenesi yaptırılması gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Türk Oftalmoloji Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi olan Özdemir, sağlık kongresi için geldiği Antalya'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, GLP-1 reseptör agonisti olarak adlandırılan ilaçların son yıllarda yaygınlaştığını söyledi.

Bu ilaçların temel kullanım alanının diyabet kontrolü olduğunu vurgulayan Özdemir, zayıflama amacıyla kontrolsüz kullanılmalarının ise çeşitli sağlık sorunlarına neden olabileceğine dikkati çekti.

İlaçların göz sağlığı üzerinde de yan etkileri bulunduğunu belirten Özdemir, ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) 9 Kasım 2026'da yayımladığı raporda, bu ilaçların gözde ciddi sorunlara yol açabileceğine ilişkin uyarılara yer verildiğini aktardı.

Özdemir, ilaçları kullanan bazı kişilerde nadir görülmesine rağmen kalıcı görme kaybına neden olabilen bir tablonun ortaya çıkabildiğini ifade ederek, hekim kontrolü ve reçete olmadan kullanılmamaları gerektiğini kaydetti.

Düzenli su tüketmeleri gerekiyor

Kontrolsüz ilaç kullanımının gözün arkasındaki optik sinirin kan dolaşımını olumsuz etkileyebildiğini anlatan Özdemir, bunun optik nöropati olarak adlandırılan ve kalıcı görme kaybına yol açabilen bir rahatsızlığa neden olabileceğini kaydetti.

Yapılan çalışmalarda bu durumun görülme sıklığının 10 binde bir ile 30 binde bir arasında değiştiğinin ortaya konulduğunu belirten Özdemir, göz dibi muayenesiyle bazı hastaların risk durumunun önceden değerlendirilebildiğini bildirdi.

İlaç kullanımına bağlı görme sorunları yaşayanların vakit kaybetmeden göz hekimine başvurması gerektiğini vurgulayan Özdemir, şöyle konuştu:

"İğneye başlayacak hastaların, öncesinde göz hekimine de başvurması gerekiyor. Bazı hastalarda görme kaybı ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliyoruz. Örneğin, ilk muayenede gördüğümüz hastada göz siniri çok kabarıksa bizim kalabalık disk dediğimiz bir yapı varsa bu hastalarda gelişme ihtimalleri daha fazla olabiliyor. Tansiyonları düşen hastalarda bu ilaçların yan etkisi daha fazla oluyor. O yüzden bu ilaçları kullanan hastaların mutlaka düzenli su tüketmeleri gerekiyor. Bu ilaçlar, bazı hastalarda göz sinirinin beslenmesini negatif yönde etkiliyor. Göz siniri beslenmesi zayıf olan hastaların bunları kullanması sakıncalı olabilir. Çünkü bu olay başınıza geldiğinde geriye döndürmek çok kolay değil."

Kaynak: AA