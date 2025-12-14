Haberler

Prof. Dr. Oytun Erbaş: İyilik gerçekse iyileştirir, taklit toplumu şizofreniye sürükler"

Prof. Dr. Oytun Erbaş: İyilik gerçekse iyileştirir, taklit toplumu şizofreniye sürükler'
Güncelleme:
Prof. Dr. Oytun Erbaş, programında iyilik kavramını ele aldı. İyiliğin ancak samimi ve gerçek olduğunda iyileştirici etkisi olduğunu belirtti. Ayrıca toplumsal davranış kalıplarını eleştirdi ve sosyal medyanın insanları birbirine benzettiğini, bu durumun güven sorununu derinleştirdiğini ifade etti.

Haberler.com yapımı "İyilik İyileştirir" programında Klinik Psikolog Metin Aydın, Akademisyen, Yazar ve Bilim İnsanı Prof. Dr. Oytun Erbaş'ı ağırladı. Programda modern toplumun psikolojisi, taklit davranışları, benlik algısı, ilişkiler ve sosyal zeka çarpıcı değerlendirmelerle ele alındı.

"İYİLİK GERÇEKSE İYİLEŞTİRİR"

Programda iyilik kavramını ele alan Prof. Dr. Oytun Erbaş, iyiliğin ancak samimi ve gerçek olduğunda iyileştirici etkisi bulunduğunu söyledi. Maddiyatın girdiği her alanda hile ve kandırmanın arttığını belirten Erbaş, "Her zaman yapılan iyilik iyilik değildir, gereksiz yere yapılan iyilik şizofreninin ta kendisidir" ifadelerini kullandı.

"TAKLİT HASTALIĞI TOPLUMSAL BİR ŞİZOFRENİYE DÖNÜŞTÜ"

Toplumsal davranış kalıplarını sert bir dille eleştiren Erbaş, internet kültürü ve sosyal medyanın insanları birbirine benzettiğini, bunun da güven sorununu derinleştirdiğini söyledi. "Hayattaki en büyük şizofreni taklit hastalığıdır" diyen Erbaş, insanların aynılaştığı bir düzende kimseye güvenmediğini vurguladı. Toplumun genel bir psikolojik savrulma içinde olduğunu ifade etti.

"ALDATMA VE İLİŞKİLER İNSAN DOĞASININ BİR PARÇASI"

İlişkiler ve insan doğasına dair dikkat çeken açıklamalar yapan Prof. Dr. Erbaş, insanın fıtratı gereği birden fazla kişiye aynı anda aşık olmaya yatkın olduğunu savundu. Aldatmanın insan doğasında yer aldığını söyleyen Erbaş, son 10 yılda Türkiye'de açılan babalık davalarının yaklaşık yüzde 15'inde biyolojik bağ çıkmadığını belirtti. Kadın ve erkeklerin sosyal zeka, affetme ve ilişki dinamiklerindeki farklılıklarının da modern toplumda belirgin biçimde değiştiğine dikkat çekti.

Berkan Tayfun
Haberler.com / Sağlık


