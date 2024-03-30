Prof. Dr. Ömür Günaldı: Covid-19 sonrası kanser vakalarında artış gözlendi

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ömür Günaldı Haberler.com stüdyosunun konuğu oldu. Günaldı, Covid-19 pandemisi sonrası kanser vakalarında artış gözlemlendiğini belirtti.

Haberlercom stüdyosuna konuk olan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ömür Günaldı, sunucu Melis Yaşar'ın sorduğu "Covid-19 pandemisinden sonra kalple ve beyinle ilgili hastalıkların arttığını görüyoruz. Hem virüs ve hem aşı olarak değerlendirecek olursanız etkisi nedir?" sorusuna "Covid-19 salgını bizi etkiledi. Belki aşılar da etkiledi ama bunu henüz bilmiyoruz. Covid öncesi ve sonrası arasında bir farklılık var." cevabını verdi.

"DÜNYA YENİ VİRÜSLER BEKLİYOR"

Günaldı, laboratuvar ortamında üretilen yeni virüslerin yayılma tehlikesinden bahsederek "Dünya yeni virüsler bekliyor. Yeni virüsler, laboratuvar ortamında üretilmiş virüsler ve çok tehlikeli çalışmalar var. Bunların dışarıya sızması veya bilinçli olarak insanlığa tehdit olarak sunulması söz konusu olabilir. Bu konuda zaten devlet büyüklerimiz gerekeni yapıyorlardır. Çok tehlikeli gelişmeler de olabilir." ifadelerini kullandı.