Prof. Dr. Muzaffer Temur, HPV testinin rolünü ve kolposkopi yapılma sürecini anlattı

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Özel Hayat Hastanesi'nde görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Muzaffer Temur, rahim ağzı kanseri taramasında HPV testinin rolü ve hangi durumlarda kolposkopiye başvurulduğunu açıkladı.

Jinekolojik onkoloji alanında çok sayıda ameliyat gerçekleştiren Prof. Dr. Muzaffer Temur, rahim ağzındaki kanser öncüsü hücre değişikliklerinin henüz belirti vermeden tespit edilebileceğini belirterek düzenli taramanın önemine dikkat çekti.

Açıklamasında, HPV testinin neyi gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. Muzaffer Temur, "HPV testi, rahim ağzından alınan örnekte kansere yol açabilen yüksek riskli insan papilloma virüsü (HPV) tiplerini araştırır. Smear testi ise rahim ağzı hücrelerinde anormal değişiklik olup olmadığını değerlendirir. Yüksek riskli HPV enfeksiyonunun uzun süre devam etmesi, rahim ağzında kanser öncüsü değişikliklere yol açabilir" dedi.

Prof. Dr. Temur, HPV test sonucu pozitif olan kişilerin en çok merak ettiği soruyu da, "HPV testinin pozitif çıkması, örnekte yüksek riskli bir HPV tipinin belirlendiği anlamına gelir. Kanser tanısı için ileri değerlendirme gerekir. İzlenecek yolu HPV tipi, varsa smear sonucu ve kişinin önceki tarama sonuçlarına göre belirleriz. Bazı durumlarda belirli bir süre sonra testi tekrarlamak yeterli olurken, bazı sonuçlarda kolposkopi öneririz" diyerek açıkladı.

Prof. Dr. Muzaffer Temur kolposkopi nasıl yapılır sorusunu yanıtlarken de, "Kolposkopi, rahim ağzının büyütme sağlayan bir cihazla ayrıntılı olarak incelenmesidir. Cihaz vücudun dışında kalır. Hekim, inceleme sırasında şüpheli bir alan görürse buradan küçük bir doku örneği alabilir. Biyopsi adı verilen bu örnek, hücre değişikliklerinin niteliğini belirlemek için patoloji laboratuvarında incelenir" şeklinde konuştu.

"Tarama için belirti beklemeyin"

Açıklamasında tarama için belirtilerin beklenmemesi gerektiğini hatırlatan Özel Hayat Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Muzaffer Temur, "Sağlık Bakanlığı'nın ulusal tarama programı kapsamında, 30-65 yaş arasındaki kadınlara beş yılda bir HPV-DNA testi uygulanıyor. Önceki tarama sonuçları veya tıbbi öykü, kişiye özel takip aralığı gerektirebiliyor" dedi.

Prof. Dr. Temur, taramanın şikayeti olmayan kişiler için de önemli olduğunu vurgularken açıklamasını şöyle tamamladı: "Kendinizi iyi hissetseniz de taramanızı zamanında yaptırın. Sonucunuz ileri değerlendirme gerektiriyorsa hekiminizin önerdiği kontrolü ertelemeyin. Kanser öncüsü değişikliklerin erken belirlenmesi, gerekli durumlarda kanser gelişmeden tedaviye imkan sağlar."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı