İstinye Üniversitesi'nde 'Prof. Dr. Türker Kılıç Nörobilim Teşvik Ödülü' sahibini buldu

TÜRK Nöroşirürji Akademisi ve Türkiye Beyin Vakfı tarafından düzenlenen 'Prof. Dr. Türker Kılıç Nörobilim Teşvik Ödülü' sahibini buldu. İstinye Üniversitesi Vadi Ana Kampüs Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törende altı finalist arasından birinciliğe Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Koray Özduman layık görüldü.

Türk Nöroşirürji Akademisi ve Türkiye Beyin Vakfı tarafından organize edilen 'Prof. Dr. Türker Kılıç Nörobilim Teşvik Ödülü' töreni, İstinye Üniversitesi Vadi Ana Kampüs Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Törende, Dünya Sanat ve Bilim Akademisi Başkanı Prof. Dr. Garry Jacobs, Avrupa Bilim ve Sanat Akademisi Senatörü Prof. Dr. Stefan Brunnhuber ile alanında uzman hekimler, akademisyenler ve öğrenciler yer aldı. Altı finalist arasından birinciliğe, Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Koray Özduman layık görülürken, ödülü Prof. Dr. Türker Kılıç takdim etti.

'ÜLKEMİZ BİLİMİNİ EN ÜST DÜZEYDE TEMSİL EDEN BİLİM DALLARINDAN BİRİ OLMUŞTUR'

Türk beyin cerrahisinin geleneksel olarak dünya platformunda Türkiye'yi bilimsel açıdan en üst düzeyde temsil eden alanlardan biri olduğunu belirten Prof. Dr. Türker Kılıç, "Bu yapmakta olduğumuz toplantı, Türk beyin cerrahisini gelecek yıllara hazırlamayı amaçlayan ve burslar verilmesini planlayan bir toplantıdır. Geleneksel olarak Türk beyin cerrahisi, dünya platformunda ülkemiz bilimini en üst düzeyde temsil eden bilim dallarından biri olmuştur. Biz de bizden önceki nesillerden devraldığımız bu sorumluluğu gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Türk beyin cerrahisinin Türk bilimindeki seçkin yerini her zaman korumasını sağlamak amacıyla yürüttüğümüz bu burs programında hedefimiz; önümüzdeki 10 yıl içinde Türk beyin cerrahisi bilimini uluslararası arenada en üst düzeyde temsil edeceğine inandığımız gençlere tecrübelerimizi mümkün olduğunca aktarmaktır. Aynı zamanda onlara çeşitli alanlarda burslar vererek potansiyellerini geliştirmelerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

'AMACIMIZ, BİREYSEL BAYRAĞI YENİ NESİLLERE AKTARMAK'

Prof. Dr. Kılıç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu doğrultuda, Türkiye Beyin Vakfı olarak Türk Nöroşirürji Akademisi ile birlikte ortak bir çalışma yürüttük. Seçimin, Türk Nöroşirürji Akademisi tarafından belirlenen bir jüri tarafından yapılacağı şekilde bir organizasyon planladık. Bu organizasyon kapsamında toplam 12 başvuru arasından 6 finalist seçildi. Bu 6 finalist, arkamdaki tabloda gördüğünüz kişiler. Biraz sonra jürinin yapacağı son toplantıyla bu finalistler arasından bir kişi birinci olarak belirlenecek. Finalistlerin bu başarıyı nasıl elde ettiklerini, meslektaşlarına ve kendilerinden sonraki nesillere yönelik önerilerini ise birazdan kendilerinden dinleyeceğiz. Dolayısıyla amacımız, Türk beyin cerrahisinin bugün sahip olduğu üst düzey bilimsel seviyeyi gelecekte de sürdürebilmesi için bu bayrağı yeni nesillere aktarmaktır."

'BİLİM TAKDİR EDİLMEDİĞİ YERDEN GÖÇER'

Türk Nöroşirürji Akademisi olarak temel görevlerinin, nöroşirürji alanındaki çalışmaları desteklemek ve geliştirmek olduğunu söyleyen Türk Nöroşirürji Akademisi Başkanı Prof. Dr. Uygur Er, "Biliyorsunuz, 'Bilim takdir edilmediği yerden göçer.' Bu söz, bin yıl önce büyük Türk hekimi İbn-i Sina tarafından söylenmiştir. Bu nedenle biz, bilimin ve bilimsel üretimin teşvik edildiği her türlü girişimi destekliyoruz. Türk Nöroşirürji Akademisi olarak temel görevimiz, nöroşirürji alanında bu tür çalışmaları desteklemek ve geliştirmektir. Ancak bunun yanında, diğer bilimsel girişimlere de desteğimiz tamdır. Burada verilen ödül ise nöroşirürji bilimi alanında somutlaşmış, bilimsel üretimi teşvik etmeyi amaçlayan bir ödüldür. Türk Nöroşirürji Akademisi olarak, bu alanda çalışan genç meslektaşlarımızı teşvik etmekten büyük gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

'BU ÖDÜLÜ BÜYÜK BİR MOTİVASYON OLARAK GÖRÜYORUM'

Birincilik ödülünü kazanan Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Koray Özduman ise, "Ödülü Türk Nöroşirürji Akademisi'nden ve Türker Kılıç'ın elinden almak benim için gerçekten büyük bir onur. Bu ödül, bilim yapmak, daha fazla merak etmek ve daha çok araştırmak konusunda hepimizi teşvik ediyor. Aynı zamanda daha fazla çalışmaya yönelten güçlü bir motivasyon kaynağı oluyor. Bu nedenle ben de bu ödülü büyük bir motivasyon olarak görüyorum" dedi.

