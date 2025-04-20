Prof. Dr. Hilmi Apak'tan çocuklarda demir eksiksliği uyarısı!

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Hilmi Apak, Haberler.com'da Meral Karadağ'ın sunduğu "İyileşme Burada Başlar" programına konuk oldu. Programda, özellikle çocuklarda sıkça görülen kan hastalıklarına dair önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Apak, toplumda yaygın olarak rastlanan anemi, demir eksikliği ve hemofili gibi hastalıklar konusunda aileleri uyardı.

ANEMİ, TÜRKİYE'DE EN YAYGIN GÖRÜLEN KAN HASTALIĞI

Prof. Dr. Apak, Türkiye'de kan hastalıklarının başında aneminin geldiğini vurguladı. Aneminin, halk arasında kansızlık olarak bilindiğini belirten Apak, bu hastalığın özellikle çocuklar arasında yaygın olduğuna dikkat çekti. Aneminin altında yatan en önemli nedenlerden birinin demir eksikliği olduğunu ifade etti.

DEMİR EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİNE DİKKAT

Demir eksikliğinin çocuklardaki en temel belirtisinin iştahsızlık olduğunu dile getiren Prof. Dr. Apak, bu durumun çoğu zaman göz ardı edildiğini ancak aslında ciddi bir uyarı işareti olduğunu söyledi. Demir eksikliğinin ilerlemesiyle birlikte çocuklarda solukluk gözlemlendiğini belirten Apak, bu durumun tıbbi açıdan müdahale gerektiren bir aşama olduğunu kaydetti.

HER DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİ DEĞİLDİR

Toplumda demir eksikliğinin oldukça yaygın olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Apak, "Demir eksikliği toplumun yüzde altmışında var ama anemi yok" diyerek önemli bir ayrımı gözler önüne serdi. Her demir eksikliğinin kansızlık anlamına gelmediğini, ancak yine de ciddiye alınması gerektiğini belirtti.

ÇOCUKLARIN SAĞLIKLI GELİŞİMİ İÇİN PROTEİN ŞART

Çocukların sağlıklı gelişimi için yeterli ve dengeli beslenmenin büyük önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Apak, protein tüketiminin önemine de değindi. "Bir çocuğun gelişimi sırasında her öğünde iki köfte yemesi lazım" diyen Apak, hayvansal proteinin demir ihtiyacının karşılanmasında büyük rol oynadığını ifade etti.

AİLELERE BESLENME KONUSUNDA BİLİNÇLİ OLMA ÇAĞRISI

Prof. Dr. Hilmi Apak, programın sonunda ailelere seslenerek çocuklarının beslenme düzenine dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Erken yaşta fark edilen demir eksikliği ve anemi vakalarının, doğru tedavi ve beslenme planlamasıyla kolayca kontrol altına alınabileceğini belirtti. Ayrıca, bu tür hastalıkların ilerlememesi için düzenli doktor kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.