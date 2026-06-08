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Prof. Dr. Hakan Harputluoğlu yeniden İnönü Üniversitesi'nde

Prof. Dr. Hakan Harputluoğlu yeniden İnönü Üniversitesi'nde
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Onkoloji alanında tanınan Prof. Dr. Hakan Harputluoğlu, yaklaşık 2.5 yıl aradan sonra İnönü Üniversitesi'nde göreve başladı. Uluslararası klinik araştırmaları güçlendirmeyi ve bölgenin lider onkoloji merkezi olmayı hedefliyor.

Onkoloji alanındaki çalışmalarıyla bölgede uzun yıllardır tanınan Prof. Dr. Hakan Harputluoğlu, yaklaşık 2 buçuk yıl aranın ardından yeniden İnönü Üniversitesinde göreve başladı.

Prof. Dr. Hakan Harputluoğlu, dönüş sürecini ve yeni dönem hedeflerini anlatarak, özellikle uluslararası klinik araştırmaların yeniden güçlendirilmesini amaçladıklarını söyledi. Göreve dönüş kararında akademik üretim ve klinik çalışmaların etkili olduğunu belirten Harputluoğlu, klinik çalışmalara destek verme amacında olduğunu söyledi. Dönüşünü yalnızca bir geri dönüş olarak değerlendirmediğini ifade eden Harputluoğlu, "Yeni bilgilerle ve yeni ufuklarla geldik. Öğrendiğimiz deneyimleri burada da uygulamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Sadece Malatya'nın değil, bölgenin merkezi olmak istiyoruz"

Daha önce yürütülen Faz 2 ve Faz 3 çalışmalarını yeniden canlandırmak istediğini ifade eden Harputluoğlu, İnönü Üniversitesinin onkoloji alanındaki altyapısına dikkat çekti. Mevcut potansiyeli yükseltme amacında olduğunu belirten Harputluoğlu, "Büyük bir hastaneyiz ve hastalara hizmet verebilecek kapasitemiz var ancak bununla yetinmeyeceğiz. Daha kaliteli hasta bakımı sunmak ve daha geniş bölgeye ulaşmak istiyoruz. Hedefimiz sadece Malatya'nın değil, bölgenin lider onkoloji merkezi olmak" ifadelerini kullandı.

Hasta odaklı yaklaşımın önemine vurgu yapan Harputluoğlu, "Amacımız hastalara daha iyi, daha etik ve daha kaliteli bir yaşam ile tedavi sunmaktır" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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