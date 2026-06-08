Esenyurt'ta gencin nişanlısının yanında öldürüldüğü olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Esenyurt'ta 'yan bakma' tartışmasında evlilik hazırlığındaki gencin bıçaklanarak öldürüldüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün Esenyurt ilçesi Mevlana Mahallesi'nde bulunan Marmara Park AVM önündeki metrobüs durağı çıkışında yaşanmıştı. Edinilen bilgilere göre, evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen Ferdi Aras (22), nişanlısı ve kayınvalidesi ile kahvaltıya giderken bir şahısla arasında 'yan baktın' tartışması çıkmıştı. Tartışma sırasında şahıs, Aras'ı bıçaklayarak kaçmıştı. Kanlar içinde yere yığılan genç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Gencin öldürüldüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Öte yandan, gencin öldürüldüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, metrobüs beklediği sırada şahısların gence saldırdığı ve ardından yerdeyken bıçakladığı anlar yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı