Safra kesesi taşları neden oluşuyor?

Prof.Dr. Güralp Onur Ceyhan, Haberler.com YouTube kanalında safra kesesi taşlarının neden oluştuğunu ve belirtilerini anlattı.

SAFRA KESESİ TAŞLARI NEDEN OLUŞUYOR?

Safra kesesi taşları neden oluştuğunu anlatan Ceyhan, "Bazı hastaların kolesterol değerleri yüksek olduğu zaman onlar daha çok yatkın oluyorlar bazı hastalarda çok ciddi bir genetik dispozisyon oluyor, genellikle kadınlarda oluyor. Bunu daha çok tetikleyen şeyler orta yaşlarda kadınlarda özellikle kilolu hanımlarda biz bunu çok fazla görüyoruz." dedi.

"YEDİKLERİNİZ SİZİ RAHATSIZ ETMEYE BAŞLIYOR"

"Safra kesenizde probleminiz var. Taşlarınız size problem yaratıyor. Siz belirli ürünleri artık yiyemiyorsunuz. Yağlı yemek, yumurta, çikolata bazen kahve bile yeterli oluyor. Bunları yiyemiyorsunuz artık. Bunları yedikten sonra onu daha çok tetikliyor. Sizin yaşam kaliteniz düşmüş oluyor." dedi.