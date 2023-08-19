Prof. Dr. Gökçen Orhan İstanbul'da Defnedildi

Üsküdar'da görev yaptığı hastanedeki odasında ölü bulunan Prof. Dr. Gökçen Orhan'ın cenazesi İstanbul'da defnedildi. Orhan için Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene aile yakınları, iş arkadaşları ve hastaları katıldı. Cenaze namazının ardından Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Üsküdar'da görev yaptığı hastanedeki odasında ölü bulunan Prof. Dr. Gökçen Orhan'ın cenazesi İstanbul'da defnedildi.

Görev yaptığı Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki odasında önceki gün 56 yaşında hayatını kaybeden Orhan için Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Orhan'ın aile yakınlarının yanı sıra iş arkadaşları, hastaları, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile tiyatro sanatçısı Zihni Göktay da katıldı.

Prof. Dr. Orhan'ın cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından götürüldüğü Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.