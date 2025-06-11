Prof. Dr. Gazi Yaşargil için Anma Töreni Düzenlendi

Prof. Dr. Gazi Yaşargil için Anma Töreni Düzenlendi
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Diyarbakır'da, isminin verildiği hastanede Prof. Dr. Gazi Yaşargil anısına düzenlenen törende sağlık camiası bir araya geldi. İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, Yaşargil'in tıp alanındaki katkılarını vurgulayarak, onun mirasını yaşatmanın önemini dile getirdi.

İSMİ VERİLEN HASTANEDE ANMA TÖRENİ

Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in hayatını kaybetmesinin ardından Diyarbakır'da adının verildiği Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anma töreni düzenlendi. Törene; İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Emre Asiltürk, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Özel ve sağlık personeli katıldı. Burada konuşan Emre Asiltürk, "Sevgili Diyarbakırlılar, bugün burada Prof. Dr. Gazi Yaşargil'i kaybetmenin derin hüznü ile toplanmış bulunuyoruz. Alanında yürüttüğü eşsiz çalışmalarla dünyada 'yüzyılın en iyi beyin cerrahisi' seçilen, tıp dünyasının kutup yıldızı, insanlığa adanmış bir ömrün sahibi, beyin cerrahisinin yaşayan efsanesi, Diyarbakır'ımızın gururu Prof. Dr. Gazi Yaşargil'i ebediyete uğurlamanın derin acısını yaşıyoruz. O sadece bir hekim değildi. O, insan beyninin sınırlarında dolaşan, bir milleti olduğu kadar insanlığı da onurlandıran bir bilim çınarıydı. Geliştirdiği teknikler, mikrocerrahiye kazandırdığı yenilikler ve yetiştirdiği yüzlerce hekimle tıp tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Dünyanın dört bir yanındaki ameliyathanelerde, onun adını taşıyan yöntemlerle insanlar hayata tutunurken, bizler onun mirasını yaşatmaya devam ediyoruz. İşte bugün bulunduğumuz Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi sadece bir sağlık kurumu değil, onun ilminin, emeğinin ve vizyonunun yaşayan bir abidesidir. İsmini taşıyan bu hastanede, onun bilimsel mirasına sahip çıkmak ve onu yeni kuşaklara tanıtmak bizlerin en büyük sorumluluğumuz olacaktır. Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in adı, bu hastanede yalnızca bir tabela değil; burada yürütülen her türlü bilimsel çalışmada, her tedavide, her umut dolu iyileşmede onun ışığını yansıtacaktır. Acımız büyük ancak gururumuz daha da büyük. Diyarbakır, böyle bir değeri bağrından çıkardığı için ne kadar övünse azdır. Kendisini bilim yolculuğuna adayan bu büyük insanı, saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Ailesine, sevenlerine, tüm sağlık camiasına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet, ilmi baki olsun" dedi.

Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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