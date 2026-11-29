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Türk Algoloji Ağrı Derneği Başkanı Prof. Dr. Ender Sir, dijital ekran bağımlılığı ve hareketsizliğin omurga sağlığını olumsuz etkilediğini, bel ve boyun fıtığı gibi rahatsızlıkların daha genç yaşlarda görülmesine yol açtığını belirterek, kesi yapılmadan uygulanan algolojik yöntemlerle hastaların aynı gün taburcu edilebildiğini bildirdi.

Sir, sağlık kongresi için geldiği Antalya'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, omurlar arasında yükü dağıtan ve yastıkçık görevi gören disklerin dışarı doğru taşması ve sinirlere baskı yapması durumuna fıtık denildiğini söyledi.

Fıtığa karşı kasların güçlü olmasının önemine dikkati çeken Sir, genellikle kilolu kişilerde görülmesi beklenen rahatsızlığın, kasları zayıf olan kişilerde de ortaya çıkabildiğini ifade etti.

Bel, sırt ve karın kasları başta olmak üzere vücuttaki kasların güçlendirilmesi ve düzenli çalıştırılmasının önemli olduğunu vurgulayan Sir, her bel ağrısının ameliyat gerektirmediğini kaydetti.

Aşırı güç kaybı ve idrar kaçırma gibi belirtileri bulunan hastaların ameliyat edilmesi gerektiğini belirten Sir, diğer durumlarda ameliyatsız tedavi yöntemlerinin değerlendirilebileceğini anlattı.

Ameliyatsız yöntemlerin dokuların korunmasını sağladığını dile getiren Sir, şöyle konuştu:

"Algolojik yöntemlerde, tamamen kapalı bir şekilde hiç kesi yapmadan omurgada fıtıklaşan noktaya doğrudan ulaşıp işlemimizi yaparak hastayı aynı gün taburcu edebiliyoruz. Erken tanı ve tedavi çok önemli çünkü fıtığın boyutu daha küçükken yapılan müdahaleler çok daha başarılı ve kalıcı sonuçlar elde edilmesini sağlıyor."

Ekran bağımlılığı omurga sağlığını da bozuyor

Sir, ekran bağımlılığıyla birlikte hareketsizliğe bağlı sağlık sorunlarının da arttığını, omurganın doğal yapısının ve ekseninin bozulmasına yol açan ciddi tablolarla karşılaştıklarını belirtti.

Çocukluktan gençliğe geçiş döneminde fıtık sorunlarının daha sık görülmeye başladığını ifade eden Sir, şunları kaydetti:

"Dijital bağımlılık ve hareketsizlikle birlikte postür bozuklukları, kamburluk, bel ve boyun fıtıkları gibi birçok problemi çok erken yaşlarda görmeye başladık. Bunun en iyi çözümü iyi beslenme, hareketlilik ve egzersiz çünkü vücudumuz hep kendini yenilemeye çalışıyor. Vücudumuz bir mucize. Egzersiz kadar beslenme de önemli. Doğru gıdalarla beslendiğimiz zaman vücudumuzun yenilenme kapasitesi artıyor. Yanlış gıdalarla beslendiğimizde yağlanma, obezite ve diğer problemler artmakta."

Yanlış egzersizlerin de bel fıtığını ve ağrıları artırabileceğine dikkati çeken Sir, özellikle ağır egzersizler yapılırken bilinçli hareket edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA