Üye Girişi
Haberler
Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket

İsrail'i masadan kaldıran bu görüntü mü? Video elden ele dolaşıyor
Büyük kalabalık toplandı! CHP'den Beşiktaş'ta 'demokrasi' mitingi

Büyük kalabalık toplandı! CHP'den Beşiktaş'ta 'demokrasi' mitingi
Eski Bakan Ruhsar Pekcan'ın iş insanı eşi Hasan Pekcan dolandırıcıların kurbanı oldu

Eski Bakan Ruhsar Pekcan'ın iş insanı eşine dolandırıcılık şoku
Korkunç sözler: Kendi ayağıyla gelen entübe etmek zorunda kaldığımız hastalar oldu

Son günlerin kabusu! Hastaneye yürüyerek gelip entübe oluyorlar

Prof. Dr. Eda Kepenekli: HMPV virüsü çocuklarda astım krizlerini tetikliyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Uzmanı Prof. Dr. Eda Kepenekli, Haberler.com'da moderatör Meral Karadağ'ın konuğu oldu. Prof. Dr. Kepenekli, HMPV virüsü, influenza salgını ve çocuk sağlığı üzerine dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Uzmanı Prof. Dr. Eda Kepenekli, İyileşme Burada Başlar programında Meral Karadağ'ın sorularını yanıtladı. Çocuklarda artan solunum yolu hastalıklarına ve HMPV virüsünün etkilerine değinen Prof. Dr. Kepenekli, önemli uyarılarda bulundu.

"SOLUNUM YOLLARI HASTALIKLARI ÖNLENEBİLİR DEĞİL"

Prof. Dr. Eda Kepenekli, çocukların solunum yolu hastalıklarından daha fazla etkilendiğini belirterek, "Çocukların hastaneye yatış oranlarında belirgin bir artış var. Influenza'yı önceki yıllara göre daha sık görüyoruz. Ancak solunum yolları hastalıkları, maalesef önlenebilir hastalıklar değil" dedi.

Prof. Dr. Eda Kepenekli: HMPV virüsü çocuklarda astım krizlerini tetikliyor

"HMPV VİRÜSÜ ASTIM KRİZLERİNİ TETİKLİYOR"

HMPV virüsünün çocuk sağlığı üzerindeki etkilerinden bahseden Kepenekli, "HMPV virüsü, çocuklarda astım krizlerini tetikliyor ve cansız yüzeylerde de canlı kalabiliyor. Bu nedenle hijyenin önemi çok büyük" ifadelerini kullandı.

"INFLUENZA MUTASYONA UĞRAYABİLİYOR"

Prof. Dr. Kepenekli, influenza virüsünün yayılımındaki artışa da dikkat çekerek, "Influenza, kendi kendini mutasyona uğratan bir virüs. Bu da virüsle mücadeleyi zorlaştırıyor" dedi.

Prof. Dr. Eda Kepenekli: HMPV virüsü çocuklarda astım krizlerini tetikliyor
Haberler.com / Musa Kara - Sağlık
img

10 yaşındaki çocuk okulda kalp krizinden öldü
img

Hülya Avşar'ı sinirlendiren soru!
img

"Çocuk istemiyorum" dedi! Sebebi ise bir hayli enteresan
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Aktif siyaseti bırakacağım' diyen Soylu planını açıkladı

Soylu "Aktif siyaseti bırakıyorum" diyerek planını açıkladı
Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım'la arasındaki para alışverişini böyle anlattı

Serenay Sarıkaya aralarındaki para alışverişini böyle anlattı
''Zübük' filmi yeniden çekiliyor: Başrolde sürpriz bir isim yer alacak

Zübük filmi yeniden çekiliyor! Başrol bakın kim oldu
Disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmen savunmalarını yaptı

Kılıçlı yemin sonrası ilk görüntü! 5 teğmen kader duruşmasına çıktı
Yabancı VAR kararı sonrası MHK'da iki istifa

Yabancı Var kararı sonrası istifalar peş peşe geldi
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin

Bakanlık fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.