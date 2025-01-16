Prof. Dr. Eda Kepenekli: HMPV virüsü çocuklarda astım krizlerini tetikliyor

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Uzmanı Prof. Dr. Eda Kepenekli, İyileşme Burada Başlar programında Meral Karadağ'ın sorularını yanıtladı. Çocuklarda artan solunum yolu hastalıklarına ve HMPV virüsünün etkilerine değinen Prof. Dr. Kepenekli, önemli uyarılarda bulundu.

"SOLUNUM YOLLARI HASTALIKLARI ÖNLENEBİLİR DEĞİL"

Prof. Dr. Eda Kepenekli, çocukların solunum yolu hastalıklarından daha fazla etkilendiğini belirterek, "Çocukların hastaneye yatış oranlarında belirgin bir artış var. Influenza'yı önceki yıllara göre daha sık görüyoruz. Ancak solunum yolları hastalıkları, maalesef önlenebilir hastalıklar değil" dedi.

"HMPV VİRÜSÜ ASTIM KRİZLERİNİ TETİKLİYOR"

HMPV virüsünün çocuk sağlığı üzerindeki etkilerinden bahseden Kepenekli, "HMPV virüsü, çocuklarda astım krizlerini tetikliyor ve cansız yüzeylerde de canlı kalabiliyor. Bu nedenle hijyenin önemi çok büyük" ifadelerini kullandı.

"INFLUENZA MUTASYONA UĞRAYABİLİYOR"

Prof. Dr. Kepenekli, influenza virüsünün yayılımındaki artışa da dikkat çekerek, "Influenza, kendi kendini mutasyona uğratan bir virüs. Bu da virüsle mücadeleyi zorlaştırıyor" dedi.