Prof. Dr. Alper Şener: Aşıların etkinliği tartışılmaz

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, aşıların etkinliği ile ilgili bir tartışmanın olmadığını belirterek, aşı sonrası istenmeyen etkilerin telafisi olmayan boyutta olmadığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, aşıların etkinliği ile ilgili bir tartışmanın olmadığını belirterek, "Aşı sonrası istenmeyen etki ise yüzler ile ifade ediliyor ve bu telafisi olmayan boyutta değil." dedi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Enfenksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şener, Türk Anneler Derneği Mordoğan Şubesi tarafından "Sanat ve Sevgi Sokağı"nda düzenlenen söyleşide Kovid-19 ve salgın hastalıklar hakkında bilgi verdi.

Kovid-19'un yeni varyantlarla yeniden gündemde olduğunu hatırlatan Şener, son birkaç aydır dünya genelinde 1,5 milyon yeni vaka ile kış için yeniden telaşlanmaya başlandığını ama son 2 yıldır herkesin aşı veya hastalık ile bir şekilde virüs ile ilk temasta bulunduğunu söyledi.

Virüs ile ilk temasın önemli olduğunu hatırlatan Şener, "Önce hücresel bağışıklık sonra antikor ile sıvısal bağışıklık oluşuyor. 65 yaş üstünde hem hücresel bağışıklık sıkıntılı hem de oluşan antikor miktarı düşük ve bu neden ile koruyucu antikor yanıtı 6 ay sürüyor. Bu sürede tek belirleyici yaş değil, aynı zamanda eşlik eden hastalıkta önemli, bu yaş grubunda maalesef eşlik eden hastalık da fazla ve bunların hepsi bir araya geldiğinde 65 yaş üstü ağır hastalık riskini ihmal etmemek lazım. Aşılar için bu grubu ekstra önemsiyoruz. Aşıların etkinliği ile ilgili bir tartışma yok. Aşı sonrası istenmeyen etki ise yüzler ile ifade ediliyor ve bu telafisi olmayan boyutta değil." ifadelerini kullandı.

Şener, salgınla mücadelede aşılanmanın çok önemli olduğunu vurguladı.

Aşılar konusunda gereksiz tartışmaların yaşanmaya devam ettiğini anlatan Şener, şunları kaydetti:

"Enjeksiyon yerinde oluşan ağrıyı bile yan etki olarak sunmaya çalışan bir gruba işin doğrusunu sakince anlatmaya çalışıyoruz. Sonuçta ülkemizde geçtiğimiz iki yılı değerlendirmek gerekirse aşı yokken yüzlerce sağlık çalışanı öldü. Aşı uygulanmaya başladıktan sonra ise bu rakam sıfır. Bu bile aşıların ne kadar etkili olduğunu göstermeye yetecek durumdayken hala aşı tipleri, aşı takvimi, uygulanma sıklığı gibi konular sürekli tartışmaya açılarak kamuoyu yanlış bilgilendirilmektedir."

Türk Anneler Derneği Mordoğan Şubesi Başkanı Kader Ekizler de Prof. Dr. Şener'e teşekkür etti.

Sanat ve Sevgi Sokağı'nda fedakar annelerin yaptıkları yemek ve yöreye ait el işlerinin satışının yapıldığını belirten Ekizler, "Dernek olarak, hayırseverlerimizin de destekleriyle diyaliz merkezi için gerekli bir cihazı satın aldık. Böyle önemli bir çalışmada desteğini esirgemeyen kaymakamımıza, belediye başkanımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.