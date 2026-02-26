Prof. Dr. Ali Öçgüder: Kalça kırıkları hayati tehlike taşıyor

Kalça kırıkları, ileri yaş grubunda ciddi sağlık sorunlarına ve hayati risklere yol açabiliyor. Haberler.com'da katıldığı programda açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ali Öçgüder, kalça kırıklarının nedenleri, risk grupları ve korunma yolları hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

"KALÇA KIRIKLARINI ÖZELLİKLE 65 YAŞ ÜSTÜ YAŞLILARDA GÖRÜYORUZ"

Kalça kırıklarının ileri yaşta daha sık görüldüğünü belirten Öçgüder, "Kalça kırıklarını özellikle 65 yaş üstü yaşlılarda görüyoruz" dedi. Kadınlarda menopoz sonrası dönemde riskin arttığını ifade eden Öçgüder, "Kadınlarda menopozdan sonra kalça kırıkları sık gelişiyor" açıklamasında bulundu. "65 yaş üstündeki hastalar basit düşmeyle kırılıyor" diyen Öçgüder, kırıkların kemik erimesine ya da tümör yayılımına bağlı olarak da gelişebileceğini söyledi.

"KIRIKLARIN HAYATİ TEHLİKESİ VAR, PIHTI ATMA RİSKİ TAŞIYOR"

Kalça kırıklarının ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çeken Öçgüder, "Kırıkların hayati tehlikesi var, pıhtı atma riski taşıyor" ifadelerini kullandı. "Kalça kırığı, hayati tehlikesi olan bir yaralanma" diyen Öçgüder, özellikle ileri yaş hastalarda bu riskin daha yüksek olduğunu vurguladı. Kemik erimesinin menopoz sonrası kadınlarda sık görüldüğünü belirten Öçgüder, düzenli kontrollerin önemine işaret etti.

"KEMİK ERİMESİ OLMAMASI İÇİN DÜZENLİ EGZERSİZ YAPMAK GEREKİYOR"

Kemik sağlığını korumaya yönelik önerilerde bulunan Öçgüder, "Kadınlara menopoza girdikten sonraki dönemde 2 yılda bir kemik taraması ölçümleri yapılıyor" dedi. Kemik erimesini önlemek için "Düzenli egzersiz yapmak, kas gücünü artırmak ve hızlı kilo vermekten kaçınmak gerekiyor" ifadelerini kullanan Öçgüder, "Kuvvet ve denge egzersizleri ileri yaşlar için önemli" diyerek sözlerini tamamladı.