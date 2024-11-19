Üye Girişi
Haberler

Prematüre Bebeklerin Anneleri Umutlarını Kaybetmiyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da düzenlenen Dünya Prematüre Günü etkinliğinde, prematüre doğan bebeklerin anneleri zorlu süreçlerini anlattı ve bebeklerinin sağlıklı bir şekilde ailelerine kavuşmasının mutluluğunu paylaştı.

Prematüre doğan bebeklerin anneleri: "Umudumuzu ve inancımızı kaybetmedik"

SAMSUN - Samsun'da prematüre olarak doğan bebeklerin anneleri Dünya Prematüre Günü'ne özel düzenlenen etkinlikte yaşadıkları zorlu süreçleri anlattı. Bebeklerini sağlıklı olarak kucaklarını aldıklarını ifade eden anneler, yoğun bakım sürecinde umutlarını ve inançlarını kaybetmediklerini söylediler.

Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde Dünya Prematüre Günü'ne özel etkinlik düzenlendi. Prematüre doğan bebekleri ve ailelerin katıldığı etkinlikte pasta kesildi.

Annelerin yaşadıkları

Bebeği 645 gram doğan anne Eda Albayrak, "Bebeğimiz, bazı sağlık sebeplerinden dolayı erken doğmak zorunda kaldı. 3 buçuk ay yenidoğan yoğun bakımda kaldı. Bizim için çok zor bir süreçti. Buradaki çalışanlar bize her zaman desteğini hissettirdiler" dedi.

Bebeği 1 kilo 300 gram doğan Özlem Ersavaş, "Bu süreçte Ferhan hocamız, Hanife hemşiremiz çok destek oldu. Biz Zeynep'e çok uzun bir süre sonra kavuştuk. Zeynep bir tüp bebek. Bize çok güzel bir sürpriz yaptı. Erkenden geldi. Son olaylardan sonra iyi ki Zeynep burada doğmuş. İyi ki bu şefkatli kollar ile bebeğimiz buluştu ve bize sağlıklı teslim edildi" diye konuştu.

Bebeği 910 gram doğan Gülnaz Şimşek, "Kızım Gökçe ile 40 günlük bir kuvöz serüvenimiz oldu. Bebeğimiz 910 grama kadar düştü. 40 günlük serüven sonucunda artık bizimle birlikte. Çok fazla umut gerektiren, sabır gerektiren bir durum. Ailelerimiz, hemşirelerimiz o kadar çok ilgilendiler ki kendilerine çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Bebeği 910 gram olarak dünyaya gelen Sibel Canbay, "2 aylık yenidoğan yoğun bakım sürecimiz oldu. Üzüntülü, stresli bir dönem yaşadık. Doktorumuz Ferhan Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Sevinçliyiz. Çocuğumuza kavuştuk" ifadelerini kullandı.

"Ailelerimizle bu süreçte gerçekten aile gibi olmaktayız"

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ümit Çallı, "Dünyada ve ülkemizde bazı doğumlar beklenenden daha erken gerçekleşmektedir. Normal doğum tarihimiz 40 haftadır. Doğum ne kadar erken gerçekleşirse, önümüzde o kadar riskli bir süreç olmaktadır. Bu süreç boyunca 45 tane yenidoğan yatağımızla ailelerimizin yanında yer alıyoruz. Çok uzun süreler yeni doğan ünitemizde bu bebekler yatabilmektedir. Biz de ailelerimizle bu süreçte gerçekten aile gibi olmaktayız. Ailelerimizin gözünün arkada kalmayacağı şekilde bu riskli süreci yönetmeye çalışıyoruz. Tedavilerinden bakımlarına kadar bebeklerimizin yanında yer alıyoruz" açıklamasında bulundu.

Neonatoloji Uzmanı Dr. Ferhan İren ise yenidoğan sağlığı için canla başla çalışamaya devam edeceklerini belirtti.

Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ve ikramla son buldu.

Prematüre Bebeklerin Anneleri Umutlarını Kaybetmiyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - Sağlık
Yasadışı bahis soruşturması büyüyor! 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı

Yasadışı bahis soruşturmasında 7 fenomen hakkında yakalama kararı

 Rusya'da nükleer saldırı hareketliliği! Seri üretime başladıklarını duyurdular

Rusya'da nükleer saldırı hareketliliği! Acil Durum Bakanlığı seri üretime başlamış

 Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı

İmamoğlu'nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı
Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

Sanığın sözleri Mahkeme Başkanı'nı kızdırdı: Bana akıl vermeyin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Aşk Evlilik Boşanma CANLI izle! 19 Kasım Salı Aşk Evlilik Boşanma NOW TV izle! TRT Spor canlı izle! TÜRKİYE ALMANYA U20 izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Umman Irak CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Umman Irak maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 19 Kasım Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 19 Kasım Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 19 Kasım Salı bugün kim potaya gitti? Bahar 25. bölüm tek parça izle! Bahar son bölüm ful HD izleme linki BAE Katar CANLI izle! (ŞİFRESİZ) BAE Katar maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bahar 12. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Kasım Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki! Bir Gece Masalı 12. bölüm full HD tek parça izleme linki 19 Kasım Salı! İstanbul İSKİ su kesintisi! 19-20 Kasım Küçükçekmece, Sultanbeyli, Sarıyer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.