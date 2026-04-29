Polikistik Over Sendromu (PCOS) kadın sağlığını çok yönlü etkiliyor

Polikistik Over Sendromu (PCOS) kadın sağlığını çok yönlü etkiliyor
Medical Point Gaziantep Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş Demiroğlu, üreme çağındaki kadınlarda sık görülen Polikistik Over Sendromu (PCOS) hakkında açıklamalarda bulundu.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş Demiroğlu, üreme çağındaki kadınlarda sık görülen Polikistik Over Sendromu (PCOS) hakkında açıklamalarda bulundu.

Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş Demiroğlu, hormonal dengesizlik sonucu ortaya çıkan bu sendromun, yalnızca üreme sağlığını değil, genel sağlık durumunu da etkilediğine dikkat çekti.

Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş Demiroğlu, PCOS'un en yaygın belirtilerini anlatarak, "Polikistik Over Sendromu; yumurtalıklarda çok sayıda küçük kistin oluşması, androjen hormonlarının artışı ve yumurtlama düzensizlikleri ile karakterize edilen yaygın bir endokrin bozukluk olarak tanımlanıyor. Kadınların yaklaşık yüzde 10'unu etkileyen bu hastalık, erken tanı konulmadığında uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Adet düzensizlikleri veya adet görememe, yüz ve vücutta artan tüylenme, akne ve cilt problemleri, kilo artışı ve kilo vermede güçlük" dedi.

Metabolik risklere dikkat

PCOS'un yalnızca jinekolojik bir rahatsızlık olmadığını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş Demiroğlu, "Bu sendrom insülin direnci, tip 2 diyabet, hipertansiyon ve kalp-damar hastalıkları ile yakından ilişkilidir. Bu nedenle hastaların bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Erken tanı ve tedavi

Medical Point Gaziantep Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş Demiroğlu, PCOS'ta erken tanının kritik olduğunu belirterek, tedavinin hastaya özel planlandığını ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının temel rol oynadığını ifade etti.

Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş Demiroğlu, kadınların düzenli kontrollerini ihmal etmemesi ve şüpheli durumlarda uzmana başvurması gerektiğini vurguladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
