Pervin Buldan üzüntüden çöktü

Dem Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. İstanbul'daki evinde 15 Nisan'da geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından aort damarında yırtık tespit edilen Önder, geçirdiği 12 saatlik zorlu ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı.

"HAYATİ TEHLİKESİ GİDEREK ARTIYOR"

14 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Önder'den bu kez üzücü haber geldi. Tedavi sürecini yürüten Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, yaptığı açıklamada Önder'in nörolojik tablosunun ağırlaştığını ve beyin reflekslerinde azalma olduğunu belirterek, "Hayati tehlikesi giderek artıyor" dedi.

PERVİN BULDAN'IN ENDİŞESİ BÜYÜYOR

Sırrı Süreyya Önder'in hastaneye kaldırıldığı ilk günden bu yana yanından ayrılmayan DEM Parti eski Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da oldukça üzgün olduğu gözlendi. Sosyal medya hesabından sık sık Önder'e dair paylaşımlarda bulunan Buldan'ın hastane önünden paylaştığı son fotoğraf, derin üzüntüsünü gözler önüne serdi.