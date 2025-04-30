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Pervin Buldan üzüntüden çöktü

Pervin Buldan üzüntüden çöktü
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Kalp rahatsızlığı sonrası 14 gündür yoğun bakımda tedavi gören DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavisi devam ederken hastaneden ayrılmayan Pervin Buldan'ın üzüntüden çöktüğü görüldü.

Dem Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. İstanbul'daki evinde 15 Nisan'da geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından aort damarında yırtık tespit edilen Önder, geçirdiği 12 saatlik zorlu ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı.

Pervin Buldan üzüntüden çöktü

"HAYATİ TEHLİKESİ GİDEREK ARTIYOR"

14 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Önder'den bu kez üzücü haber geldi. Tedavi sürecini yürüten Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, yaptığı açıklamada Önder'in nörolojik tablosunun ağırlaştığını ve beyin reflekslerinde azalma olduğunu belirterek, "Hayati tehlikesi giderek artıyor" dedi.

Pervin Buldan üzüntüden çöktü

PERVİN BULDAN'IN ENDİŞESİ BÜYÜYOR

Sırrı Süreyya Önder'in hastaneye kaldırıldığı ilk günden bu yana yanından ayrılmayan DEM Parti eski Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da oldukça üzgün olduğu gözlendi. Sosyal medya hesabından sık sık Önder'e dair paylaşımlarda bulunan Buldan'ın hastane önünden paylaştığı son fotoğraf, derin üzüntüsünü gözler önüne serdi.

Kaynak: Haberler.com / Sağlık
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarırhfpc5zpp8:

daha beter olun sizlerin elli kanlıdır,

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Haber YorumlarıÖzgür Çocuk:

Daha dur bunlar iyi günlerin o şehit çocuklarının ahı seni de bulacak Biiznilah

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Haber Yorumlarısabri yıldırım:

Allah şifalar versin inşallah

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