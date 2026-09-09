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Patnos Devlet Hastanesi’nde sağlık altyapı güçlendiriliyor

Patnos Devlet Hastanesi’nde sağlık altyapı güçlendiriliyor
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Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü, bölgedeki sağlık hizmetlerinin fiziki altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini artırmak amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü, bölgedeki sağlık hizmetlerinin fiziki altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini artırmak amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Patnos Devlet Hastanesi'nde yürütülen ek bina inşaatı ve peyzaj düzenleme çalışmaları yerinde incelendi.

İnceleme ziyaretine Ağrı İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Acu ve Destek Hizmetleri Başkanı Şahin Önpolat katıldı. Çalışma alanlarını inceleyerek projenin son durumu hakkında yetkililerden detaylı bilgi alan heyet, yapılan düzenlemelerin hastanenin hizmet kapasitesine sağlayacağı katkıları değerlendirdi.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, modern fiziki imkanlar ve güçlü bir altyapı ile vatandaşların daha konforlu ve nitelikli sağlık hizmetine erişmesini hedeflediklerini belirtti. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hastanenin hem fiziki alanlarının genişleyeceği hem de çevre düzenlemesiyle daha kullanışlı bir alana kavuşacağı ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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