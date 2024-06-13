Parkinson Hastası Galip Alaylı, Beyin Pili Ameliyatıyla Şikayetlerinden Kurtuldu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Galip Alaylı, 10 senedir mücadele ettiği Parkinson hastalığı kaynaklı şikayetlerini, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde uygulanan beyin pili ameliyatı sayesinde büyük ölçüde geride bıraktı.

Beyin sinir hücre hasarından dolayı elde titreme ile başlayan, kas sertliğinin yanı sıra denge kaybı gibi belirtiler gösteren hastalığa yakalanan Alaylı, el titremesi nedeniyle gündelik hayatını sürdürmekte zorlandı.

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde beyin pili cerrahisi uygulandığını öğrenen Alaylı, tedavi için kente geldi. Beyin cerrahisi, nöroloji ve psikiyatri uzmanların değerlendirmesi sonucu hastanın ameliyat edilmesine karar verildi.

Beyin cerrahı Opr. Dr. Mehmet Beşir Sürme tarafından yapılan 3 saatlik operasyonla Alaylı'ya beyin pili yerleştirildi. Ameliyat sonrası el titremesi geçen hasta, vücut dengesini de geri kazandı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Yaşar Bildirici, yaptığı açıklamada, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde ilk beyin pili cerrahi müdahalesinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Ameliyatı yapan ekibin daha önce epilepsi ve mesane pili de yerleştirdiğini, artık beyin pili işlemi de yapabildiklerini anlatan Bildirici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beyin pili cerrahisi her yerde herkes tarafından yapılmıyor. Beyin pili takılmadan önce bir nörolog tarafından onaylama süreçleri var. Sonrasında ayrı özel bir cerrahi durum var. Buraya gelen vatandaşımız bu işlemi daha önce birçok yerde yaptırmak istemiş ancak maddi nedenlerden dolayı yaptıramamış. Bu hastanede bu ekip tarafından hiçbir ücret ödenmeksizin cerrahisi yapılmış oldu."

Bildirici, operasyonun nitelikli bir işlem olmasından dolayı bölge için bir kazanım olduğunu vurguladı.

"Sorunsuz şekilde su içebiliyorum"

Alaylı ise önceden su bardağını eline dahi alamadığını belirterek, "Şu an sorunsuz şekilde su içebiliyorum. Yeme içmeyi rahatça yapabiliyorum. Doktorlarım da bu değişimin farkında, iyileşmemin ilerleyeceğini söylüyorlar. Eksik olmasınlar, doktorlar bana çok yardımcı oldu." diye konuştu.

Opr. Dr. Sürme de operasyona ilişkin şu bilgileri verdi:

"Hastaya elektrotu yerleştirdikten sonra ikinci aşamada pil yerleştirmeye geçtik. Pili genellikle köprücük kemiğinin altına yerleştiriyoruz. Pil sayesinde beyne belli aralıklarla akım gidiyor. Hastamızın da şikayetlerinde önemli ölçüde düşüş oluyor. Ameliyatlar hastalara göre değişiyor, genellikle 3 ila 5 saat arasında sürüyor. Pillerin şarj edilen veya edilemeyen versiyonları var. Şarj edilemeyen pillerin 4-6 yıl; şarj edilenlerin 15-20 yıl ömrü var."

Nöroloji kliniğinde görevli Doç. Dr. Ahmet Onur Keskin ise tedavinin ardından hastanın giderek daha iyi olacağını ifade etti.

Hastada önemli ölçüde iyileşme sağlandığını dile getiren Keskin, "Hastamızın özellikle gündelik işlerini idare edebilir hale gelmesi, en çok görmeyi arzu ettiğimiz şey. Yürüyüşü, ruh hali dahi değişiyor. Bu açıdan oldukça faydalı bir cerrahi işlem. Bunun ücretsiz olarak sunuluyor olması da bölgemiz için bir avantaj." dedi.