Denizli'de pankeas kanseri hastaya whipple ameliyatı yapıldı

Denizli'de pankeas kanseri hastaya whipple ameliyatı yapıldı
Güncelleme:
72 yaşındaki pankreas kanseri hastası Hava Yılmaz'a, nadir görülen pankreas anatomisiyle yapılan whipple ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde hastanın pankreasında dört ayrı kanal bulunduğu belirlendi, ancak uzman ekip sayesinde ameliyat başarılı geçti.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde 72 yaşındaki pankreas kanseri hastası kadına, nadir görülen pankreas anatomisine rağmen whipple ameliyatı başarıyla uygulandı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, kentte yaşayan Hava Yılmaz, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Yapılan tetkiklerde pankreas kanseri tanısı konulan Yılmaz, Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamza Çınar tarafından muayene edildi.

İleri incelemelerde hastanın pankreasında normalinden farklı 4 ayrı kanal bulunduğu ve ameliyatın teknik açıdan zorluk taşıdığı belirlendi. Bunun üzerine hastaya ileri düzey cerrahi girişimlerden olan whipple ameliyatı uygulandı.

Başarılı geçen ameliyatın ardından taburcu edilen kadının onkoloji servisindeki tedavisindeki sürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çınar, ameliyat öncesi hastanın pankreas kanal yapısında beklenmedik ve nadir görülen bir anatomik varyasyon saptandığını belirterek, ana pankreas kanalına ek olarak normalin dışında 3 ayrı kanal daha bulunduğunu gördüklerini ifade etti.

Çınar, her hastada anatomik yapının aynı olmadığını, bu tür varyasyonların cerrahiyi daha zor ve riskli hale getirdiğini aktardı.

Uygun teknik planlama ve deneyimli bir ekiple başarılı sonuçlar elde etmenin mümkün olduğunu kaydeden Çınar, doğru ve güvenli karar verebilmenin ileri düzey cerrahi deneyim ve ekip çalışmasıyla mümkün olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Sağlık
