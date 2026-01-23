Haberler

Ağrı'da Paletli Ambulansla Hasta Nakli

Ağrı'da Paletli Ambulansla Hasta Nakli
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'nın Hamur ilçesindeki Süleyman Kümbet köyünde göğüs ağrısı ve nefes darlığı yaşayan 77 yaşındaki Muharrem Kadan'a paletli ambulansla ulaşıldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yol kapalıydı ve sağlık ekipleri, Kadan'a hızla müdahale etti.

AĞRI'nın Hamur ilçesine bağlı Süleyman Kümbet köyü mezrasında göğüs ağrısı ve nefes darlığı yaşayan Muharrem Kadan'a (77), yolun kapalı olması sebebiyle paletli ambulansla ulaşıldı.

İlçeye bağlı Süleyman Kümbet köyü Yukarı Yurt mezrasında, yaşayan Muharrem Kadan'ın göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayeti üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgedeki olumsuz hava koşulları ve köy yolunun kapalı olması sebebiyle sağlık ekipleri paletli ambulansla yola çıktı. Köye varan sağlıkçılar, Kadan'a gerekli müdahaleleri yaptıktan sonra paletli ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi

Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptal davasında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en basit ilacı ülkede krize yol açtı! İhracatı bile yasakladılar

Dünyanın en basit ilacı krize yol açtı! İhracatı bile yasakladılar
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
Kısmetse Olur'da Perinaz'dan RTÜK'ün radarına takılacak dans

RTÜK'ün radarına takılacak dans
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4 aylık tazminat alabilirsiniz

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4 aylık tazminat alabilirsiniz
Dünyanın en basit ilacı ülkede krize yol açtı! İhracatı bile yasakladılar

Dünyanın en basit ilacı krize yol açtı! İhracatı bile yasakladılar
Aynı gün iki acı: Kardeşler peş peşe hayatını kaybetti

Aynı gün iki acı: Kardeşler peş peşe hayatını kaybetti
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı