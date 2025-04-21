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"Özel hastanelerde planlı sezaryen yasaklandı" iddiasına İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama

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Özel hastanelerde tıbbi gerekçe olmadan planlı sezaryen doğuma izin verilmeyeceği iddialarına İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi. İletişim Başkanlığı, "Planlı sezaryen yapılamayacağına dair hüküm tıp merkezleri için geçerlidir. Bu hüküm tıbbi ve bilimsel gerekçelere dayanmakta olup, geçmiş yönetmeliklerde de yer almıştır." açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanlığı, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" programı kapsamında "Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik'i" güncelleyerek bir dizi düzenlemeye gitti. Yeni düzenlemelerde son günlerde tartışma konusu olan "sezaryen doğuma" ilişkin karar da yer aldı.

ÖZEL HASTANELERDE "SEZARYEN" YASAĞINA YALANLAMA

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre; özel tıp merkezlerinde tıbbi gerekçe olmadan planlı sezaryen doğum artık yapılmayacak. Söz konusu yasağın tüm özel hastaneler için geçerli olduğu iddia edildi.

Ancak iddiaya İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Ülkemizde planlı sezaryenin yasaklandığı" iddiası doğru değildir. 19 Nisan 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Ayakta Teşhiş ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında özel hastaneler bulunmamakta olup, özel hastanelerin usul ve esasları farklı mevzuat ile düzenlenmiştir.

"YASAK TIP MERKEZLERİ İÇİN GEÇERLİDİR"

Bu bağlamda planlı sezaryen yapılamayacağına dair hüküm tıp merkezleri için geçerlidir. Bu hüküm tıbbi ve bilimsel gerekçelere dayanmakta olup, geçmiş yönetmeliklerde de yer almıştır. Ayrıca normal doğum eyleminin seyri sırasında gelişen acil sezaryen endikasyonu bu hükmün kapsamı dışındadır. Sağlık Bakanlığının özel hastanelerde planlı sezaryenin yasakladığına dair iddiaların gerçeklikle hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Asılsız iddialar itibar etmeyiniz."

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Kaynak: Haberler.com / Sağlık
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Zorlama yasak çok itici ancak sezeryana doktor karar vermesi en uygun olandır..ben sezaryenle doğum yapmak istiyorum diye normal ve sıkıntısız bir durumda bir istek olmaz... kendine güvenin yoksa o zaman çıkmayacaksın ağacın tepesine;))))

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