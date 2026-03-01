Tunceli'de Kar Kalınlığı 1 Metreyi Buldu, Sağlık Hizmetleri Aksamıyor

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde kırsalda 1 metreyi bulan kar kalınlığında sağlık hizmetlerinin aksamaması için UMKE, 112 Acil Sağlık, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri koordineli çalışma yürütüyor.

Ovacık'ta kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşanması üzerine, tıbbi desteğe ihtiyaç duyanlar için UMKE, 112 Acil Sağlık, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri koordineli çalışma gerçekleştiriyor. Zorlu hava ve yol koşullarına rağmen yürütülen çalışmalarda, İl Özel İdaresi ekipleri yolların açık tutulması için sahada görev alarak sağlık personelinin güvenli şekilde ilerleyişi sağlanarak hastalara ulaşıldı. Hastalar, bazı noktalarda sedye ile karlı yollardan taşınırken, bazı bölgelerde ise kar motoru kullanıldı. İlk kontrolleri yapılan hastalar, belirlenen noktalarda hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek hastanelere sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı