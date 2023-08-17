Orhangazi'de Lösemi Tedavisi Gören Minik Beril Hayatını Kaybetti

Orhangazi'de yaşayan ve bir süredir lösemi tedavisi gören Beril Oskay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Minik Beril bugün ikindi vakti Çakırlı Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Orhangazi'de yaşayan ve bir süredir lösemi tedavisi gören Beril Oskay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Minik Beril bugün ikindi vakti Çakırlı Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Orhangazi'de 112 Ambulans hemşiresi Nejla ile hastanede görevli Özgür Oskay'ın 9 yaşındaki kızları Beril için bir süre önce lösemi teşhisi konmuştu. Tedavisi süren Beril Oskay için çeşitli kampanyalar da düzenlenmişti.

Bu sabah vefat etti

Beril Oskay bir süredir Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Onkoloji Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Minik Beril bu sabah tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Minik Beril, bugün ikindi vakti Çakırlı Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. - BURSA