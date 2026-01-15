Organ mafyasının teyze-yeğen oyunu deşifre oldu! Karşısına doktor değil polis çıktı

Bangladeş'te yaşayan 65 yaşındaki böbrek hastası kadının, ülkesinde bir çeteyle anlaşarak nakil için Türkiye'ye getirildiği belirlendi. Uygun donörün bulunmasının ardından naklin İstanbul'da yapılması planlandı.

ETİK KURULU OYUNU BOZDU

Şişli'deki özel bir hastaneye başvuran şüphelilerin, teyze-yeğen olduklarını gösteren sahte belgeler sunduğu öğrenildi. Ancak hastanenin Etik Kurulu tarafından yöneltilen sorulara verilen yanıtların çelişkili olması üzerine durum şüpheli bulundu ve iddia edilen akrabalık ilişkisi deşifre edildi.

KARŞILARINA DOKTOR DEĞİL POLİS ÇIKTI

Hastane yönetiminin ihbarı üzerine İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri harekete geçti. Şüpheliler yeniden hastaneye çağrıldı. Yaşlı kadın ameliyata alınacağını düşündüğü sırada, doktoru beklerken karşısına polis çıktı.

Star Haber'den Tugay Saday'ın haberine göre; operasyonda böbrek hastası kadın, aracı olduğu değerlendirilen kişi ve "yeğen" olarak tanıtılan donör gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinde, yasa dışı nakil için 5 bin 500 dolar (yaklaşık 237 bin TL) karşılığında anlaştıkları tespit edildi.

SINIR DIŞI EDİLDİLER

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin daha sonra sınır dışı edildiği bildirildi.