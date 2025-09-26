Organ bağışında yeni dönem! Artık e-Devlet ve e-Nabız üzerinden yapılabilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan "Organ Nakli Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile organ bağışı sürecini hızlandıracak önemli adımlar atıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenleme, bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

ORGAN BAĞIŞI BEYANLARI E-DEVLET'TEN YAPILABİLECEK

Vatandaşlar artık organ bağışı beyanlarını e-Devlet veya e-Nabız üzerinden yapabilecek. İşlemler, elektronik imza, mobil imza ya da e-Devlet şifresi ile kimlik doğrulaması sonrası, iki aşamalı güvenlik adımıyla tamamlanacak. Ayrıca beyanlar, yine aynı platformlardan istenildiği zaman değiştirilebilecek.

E-NABIZ ÜZERİNDEN HABERDAR EDİLECEKLER

Organ bağışı beyanı yapıldığında, bağışçının belirlediği kişiler bu bilgiden e-Nabız üzerinden haberdar edilecek. Yeni düzenlemeye göre, organ bağışında bulunan kişilerin eşleri ve birinci derece yakınları, organ nakline ihtiyaç duymaları halinde, acil hastalardan sonra bekleme listesinde öncelikli olarak değerlendirilecek.

BAĞIŞÇI YETKİLİ BELİRLEYEBİLECEK

Bağışçılar, ölümden sonra iradelerinin geçerliliğini sağlamak için eş, çocuk, anne, baba veya kardeşlerinden birini; bu kişiler yoksa yakınlarından birini yetkili kılabilecek. Eğer aile içinde farklı görüşler olursa, bağışçının belirlediği kişinin iradesi esas alınacak.

Hiçbir beyan ya da yetkilendirme bulunmadığı durumda ise mevcut uygulama sürecek ve nakil için eş, reşit çocuk, anne, baba veya kardeşlerden birinin onayı aranacak. Düzenleme bugünden itibaren geçerli olacak ve uygulamayı Sağlık Bakanı yürütecek.