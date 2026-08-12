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Organ bağışında dijital vasiyet rekoru

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- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: "2 milyon 510 bin 18 organ ve doku nice hayatlara umut olmak üzere bağışlandı"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, organ bağışında 143 bin 887 kişinin dijital vasiyet oluşturduğunu, 2 milyon 510 bin 18 organ ve dokunun bağışlandığını bildirdi.

Bakan Memişoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, organ bağışı süreçlerini e-Devlet ve e-Nabız üzerinden dijitalleştirerek vatandaşlar için çok daha kolay hale getirdiklerini anımsattı.

Memişoğlu, şunları kaydetti:

"O günden bugüne, 143 bin 887 vatandaşımız dijital vasiyetini oluşturarak bu iyilik hareketine katıldı. 2 milyon 510 bin 18 organ ve doku nice hayatlara umut olmak üzere bağışlandı."

Kaynak: AA
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